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銀行連假怎上班？警衝1公里ATM前拉開她　差「1鍵」險被騙2萬

▲▼大肚派出所員警直奔1公里，及時推開ATM前的婦人，阻止匯出2萬元。（圖／民眾提供，下同）

▲▼大肚派出所員警直奔1公里，及時推開ATM前的婦人，沒有按下確認鍵，阻止匯出2萬元。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大肚區一棟大樓的保全，為人機警，228連假最後一天發現47歲趙姓女子在ATM前邊操作邊講電話，覺得有異報警，員警懷疑銀行客服人員怎麼可能上班？立即奔跑直衝1公里外的ATM，就在趙女要按下確認鍵前一秒，員警及時推開趙女，阻止匯出2萬元，趙女一時還摸不著頭緒，經員警解釋為詐騙後，趙女這才恍然大悟，一臉驚恐的說自己差點就變成被害人。

▲▼大肚派出所員警直奔1公里，及時推開ATM前的婦人，阻止匯出2萬元。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局烏日分局大肚分駐所警員賴威廷、呂佳臻，228連假最後一天在所內服勤，接獲大樓保全報案，聲稱一名婦人神色慌張在ATM前，邊講電話邊操作，疑遭詐騙，2名員警得知後，懷疑銀行客服會在連假上班嗎，當下研判是詐騙，立即以跑百米速度，直奔1公里遠的彰化銀行，就在趙女要按下確認鍵時，賴員馬上推開趙女。

▲▼大肚派出所員警直奔1公里，及時推開ATM前的婦人，阻止匯出2萬元。（圖／民眾提供，下同）

趙女是一名家庭主婦，她說下午在家中接到自稱是遠東銀行客服人員電話，指她有筆訂單2萬元有錯誤，誤勾選分期付款，如果不立即取消訂單，將連續扣款。

▲▼大肚派出所員警直奔1公里，及時推開ATM前的婦人，阻止匯出2萬元。（圖／民眾提供，下同）

她一時慌了手腳，急問該如何處置，對方要求她「不准掛電話」，即刻前往鄰近的ATM操作解除分期付款設定。趙女二話不說立刻騎乘機車前往，依詐騙集團指示操作，就在按下確認鍵前1秒，被員警及時阻止。

一時還摸不著頭緒的趙女經過員警解說後，反而一臉驚恐，原來自己差點被騙，趙女一再感謝員警，幫她保住家庭整個月生活費。

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