台灣用路人最愛！警廣邁入69年頭　聲樂家簡文秀也是警廣人

▲睽違2年警廣1日舉行69周年台慶，警政署長黃明昭出席頒獎表揚歷任台長。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣民眾開車上路收聽的警察廣播電台，從1954年創台迄今已邁入第69年、在台灣飽受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，睽違2年未舉辦的警廣台慶活動今天恢復舉辦，警廣並邀情歷任台長、退休同仁出席紀念，知名聲樂家簡文秀當場獻聲演唱多首歌曲，原來簡文秀也是警廣出身，並以曾為警廣人為傲。

警政署長黃明昭蒞臨警廣台慶致詞指出：警廣69年來持續在空中陪伴許多用路人及聽眾，推動治安、交通疏導、遺失物服務等服務不遺餘力，促進警民之間的互動，更突顯警察暖心助人的形象。

▲睽違2年警廣1日舉行69周年台慶，聲樂家簡文秀回娘家獻聲感懷警廣生涯。（圖／記者張君豪翻攝）



黃明昭也趁機宣導犯罪於防：國內詐騙案件猖獗，造成許多年長者畢生積蓄一夕之間被騙光，為了防止類似悲劇再發生，他希望警廣能成為反詐先鋒，警方將持續利用廣播節目、新聞製播等加強犯罪預防宣傳，提升民眾反詐意識。



聲樂家簡文秀出席感性表示：她深深感念警廣前台長趙鏡涓對她的提拔與照顧，讓她以曾經是警廣人為傲。簡文秀當場演唱「又見炊煙」、「四月望雨＋雨夜花＋四季謠＋月夜愁」組曲、「奇異恩典」等膾炙人口的歌曲。簡文秀提到，因為俄烏戰爭、新冠疫情等事件令人心惶惶，希望透過音樂撫慰人心。



黃明昭當場頒發獎牌表揚11位警廣資深同仁的付出與貢獻。今日包含台長陳明志、前台長趙鏡涓、前台長沈伯陽、前台長宣介慈、警察廣播電台警察之友會主委陳泰中等貴賓均一同出席台慶活動。

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