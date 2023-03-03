交往6年敗給「門當戶對」！她婚事被迫喊卡：準公婆看不起我父母

▲白手起家的女網友事業有成，但公婆卻看不起她的父母。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

婚姻不只是兩個人的事，兩邊的家庭也可能使婚事生變。一名女網友表示，和男友愛情長跑6年，決定結婚時卻遭到準公婆反對，認為兩方「不夠門當戶對」，且瞧不起自己的爸媽，讓她感嘆是不是該分手。貼文引發眾人討論，不少人認為「門當戶對」仍有一定的道理。

一名35歲的女網友在Dcard以「終究還是敗給了門當戶對」為題發文，表示自己和男友交往6年，相處融洽、三觀也合，兩人薪水要養家、養小孩都能負荷，且雙方「沒有靠家裡拿錢」，目前已有車有房，並打算步入婚姻。

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起初男方家長很開心他們要結婚，但雙方家長見面後，準公婆卻開始問題一堆。原PO提到，男方家從小衣食無缺，像電視上演的有錢人家一樣，但自己家則是「大學前過得比較辛苦，直到自己白手起家，工作後才開始慢慢改善環境」。

原PO提及，準公婆無法接受雙方家長的價值觀差異、生活習慣不同，「說實際的就是男方父母看不起我爸媽」，讓她感慨直呼「到了2023年沒想到還真的存在著這種觀念『門當戶對』」。

原PO也於文末補充，「最後男友退縮了，他不想讓我爸媽受委屈，也不想讓他爸媽為難。不想分手，但是也結不了婚。不想耽誤彼此的時間，可是很愛對方，我們抱在一起哭了好幾回」。

貼文一出即引發熱議，不少人認為門當戶對真的很關鍵，「家境真的是一個很現實的問題，所以我從來不找比我家境差或是好過我家境很多的對象」、「年紀愈大愈能理解門當戶對的用意，那不單單是2個人的事」、「結婚的確需要門當戶對，不然未來吵架時，雙方背景的差距很容易拿來互相傷害」。

也有人認為是男友的問題，「根據妳男友的回應，我覺得妳還是快逃吧，這個隊友坦不了也擋不住啊」、「你男友根本坦不住 ，他只要態度硬一點，父母幾乎都會妥協」、「內文重點只有在於，你男友不願意堅持站在你這」、「這種無法支持妳的男生，起碼妳不是婚後才發現」。

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