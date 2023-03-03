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今晨冷氣團7.8℃　未來一周天氣曝光！明1區有雨

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝衛星雲圖）

▲今天日夜溫差大。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

今晨受到「強輻射冷卻」影響，本島最低溫出現在新竹(峨眉鄉)7.5度。白天太陽露臉後氣溫將迅速回升，日夜溫差大，今日至下周一（6日）清晨低溫有機會達到冷氣團標準。明天起至下周四全台晴朗穩定，氣溫逐日回升，不過日夜溫差大，要多加注意。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，未來一周(3至9日)無強冷空氣，但水氣偏少、夜間常晴朗，伴隨「強輻射冷卻」作用，清晨氣溫降得很低，日夜溫差大，早出晚歸、應注意衣著調適。今日至下周一(3至6日)部分縣市清晨的平地最低氣溫仍在10度以下，期間台北測站亦不排除有短暫觸及「大陸冷氣團」標準(≦14度)的機率，但日出後很快回升。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝衛星雲圖）

▲今(3日)晨大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，今晨至上午新北、新竹、苗栗、南投、嘉義、臺南及高雄易有10度左右氣溫發生，請注意防範。

今(3)日各地晴時多雲，東半部偶有零星短暫飄雨的機率；清晨氣溫低，白天略回升，日夜溫差大；中南部空品仍不佳。各地區平地氣溫：北部10至22度，中部9至27度，南部10至30度，東部12至26度。

明(4)日另一股微弱東北季風，水氣略增，西半部仍多雲時晴，東半部轉有局部短暫雨，晚起迅速好轉。下周日至周四(5至9日)各地晴朗穩定；氣溫逐日回升，北舒適、南微熱，夜間「強輻射冷卻」作用，清晨氣溫降得很低，日夜溫差大。

▼左圖：3日4：20紅外線色調強化雲圖顯示，陸地上大多晴朗，東半部有結構鬆散的低層雲。右圖：4：30雷達回波合成圖顯示，花東外海有零星降水回波。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝衛星雲圖）

 
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