台北冬季近5年最冷　冷氣團發威「一天暴跌10°C」下波接力再冰台

▲冷氣團一波波來襲，台北冬季創近五年最冷紀錄 。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員趙竑表示，這波冷空氣屬於較乾性質，僅東半部有零星飄雨，西半部則天氣穩定、可見陽光，天氣乾冷因此清晨容易有輻射冷卻效應，西半部低溫下探13度，北東整天偏涼僅18至21度，白天起冷氣團減弱變得溫暖，中南部高溫可達24度以上，屬於日夜溫差大、早晚偏寒冷。

氣象局預報，明天（3日）清晨環境偏乾，除了仍有大陸冷氣團影響外，也有輻射冷卻作用，台南以北及宜蘭低溫僅12至14度左右，局部地區可能會低個1至2度，特別在苗栗及新竹易有局部10度左右氣溫發生，其他地方約落在15、16度，白天起冷氣團減弱，北台灣高溫會溫暖一些，約落在18到20度，其他地區可以來到21到25度，尤其中南部日夜溫差較大。天氣上，各地大多晴朗穩定，可以見到陽光的天氣，只有在東半部地區偶爾有零星飄雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼冷氣團+輻射冷卻發威，中南部日夜溫差狂飆10度 。

預計4日至6日（周六至下周一）仍受輻射冷卻影響。氣象局指出，4日各地早晚天氣較冷，水氣稍多，東半部地區有局部短暫雨，北部地區也有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。5、6日（周日至下周一）則再度轉變，各地回到晴到多雲的天氣，早晚較冷，西半部日夜溫差大，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。7日（下周二）各地清晨仍涼，白天氣溫回升，7至9日（下周四）西半部日夜溫差大，各地晴到多雲，僅東半部地區有局部短暫雨。

天氣風險公司預報，明天清晨是這波冷氣團影響最明顯的時間，預估低溫情形會再低1至2度左右。白天後冷空氣影響減弱，高溫也會逐漸回升，日夜溫差大的情況更加明顯，到了5日又會有一波乾冷空氣南下，水氣、雲量較少，夜晚清晨輻射冷卻作用就有機會出現，預估會影響至7日。

災害預報士賈新興指出「2022年台北冬季近五年最冷」。台北氣象站2022冬季創下2018年以來冬季平均溫最低紀錄和冬季低溫≦14度的天數紀錄，初步分析從2022年12月1日至2023年2月27日台北站每日最低溫資料顯示，共受4波寒流影響，這段時間≦14度的天數為32天，是近5年來最多的低年，2017年冬季則共有34天。2022年冬季台北站均溫為17.0度，冬季長期平均溫為16.2度，也是近5年冬季最低溫的紀錄。