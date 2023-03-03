冷空氣減弱！1地迎噴雨　「周末出遊天氣出爐」明顯回溫時間曝

▲冷氣團減弱，不過局部地區仍有零星降雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今大陸冷氣團減弱，北台灣白天氣溫回溫，不過東半部有零星短暫雨，明天氣溫與今相似，周日過後水氣減少，僅剩東南部有零星雨，其他各地都有陽光；氣溫下周二後將更明顯回升。

天氣風險公司分析師方俊元表示，今天(3/3)白天大陸冷氣團將減弱，北台灣高溫會緩慢回升，中南部清晨氣溫較低日夜溫差大。天氣方面只有東半部有零星短暫雨，其他地區大致是晴到多雲天氣較穩定。

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明天(3/4)冷空氣影響持續減弱，但清晨仍會有輻射冷卻作用影響，預估低溫會與今天相似，白天高溫緩慢回升，由北往南日夜溫差越明顯，日夜溫差大。天氣上稍微有些變化，有少量雲系會通過，北部有零星降雨，但很快就逐漸轉停，東半部則是有局部短暫降雨，中南部持續穩定晴時多雲。

方俊元分析，周日(3/5)到下周一(3/6)環境水氣明顯減少，只剩下東南部偶有零星降雨，其他地區大致是晴到多雲的穩定天氣，不過清晨輻射冷卻作用仍是相當明顯，低溫雖然不會再下降，但還是注意感受仍較涼冷。目前看來要到下周二(3/7)白天氣溫才會明顯回升，清晨低溫情況會逐漸少。

方俊元提醒，近期天氣相當穩定，雖東半部偶有零星降雨，但雨勢都不會太明顯，而且周日到下周三(3/5~3/8)各地天氣都會是晴到多雲，氣溫也會在下周二(3/7)明顯回升，周末期間出門走走要多留意氣溫變化以免著涼。