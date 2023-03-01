今晚變天！2波冷空氣接力　10℃↓時間曝

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，今天（1日）晚間東北季風增強，強度有機會達到大陸冷氣團等級，周五清晨最冷，空曠或近山區平地有局部10度以下氣溫發生機率；周六另波冷空氣下來，為東北季風等級。

氣象局今晨對台南市發布「濃霧特報」，今日西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，台南已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

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氣象局預報員張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天各地晴到多雲，東半部和大台北山區有零星降雨；台南以北、宜蘭早晚低溫15度，其他地區16-18度，北部高溫22度，其他地區24-26度，南部內陸地區可到29、30度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



張承傳說，今晚東北季風增強，強度有機會到冷氣團等級，北部、東北部轉冷，這波冷空氣影響到周五清晨，周四北部高溫16-18度，其他地區稍下降至20-26度，西半部低溫12-14度。氣象局提醒，周五清晨最冷，空曠或近山區平地有局部10度以下氣溫發生機率。

張承傳表示，周五白天冷空氣稍減弱，北部高溫稍回升至18-20度；周六冷空氣下來、東北季風等級，因水氣更少，會有比較強的輻射冷卻作用，西半部低溫12-14度；下周二東北季風減弱，白天氣溫稍回升。

張承傳提到，未來一周水氣沒太多，主要在東半部和大台北山區，而周六這天東半部降雨會稍明顯，其他地區為多雲到晴。