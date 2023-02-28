今晨7.4℃！　明晚變天雨來了

▲今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（28日）清晨全台最低溫出現在台東縣鹿野的7.4度。氣象局表示，周三晚起，桃園以北及東半部降雨機率提高。

氣象局持續發布「低溫特報」：

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►今晨至上午低溫區域

【黃色燈號（寒冷）】

新竹市、新竹縣、苗栗縣、高雄市、花蓮縣、台東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象局指出，今天冷空氣持續減弱，風向轉為偏東到東南風，天氣會更進一步回暖，白天各地高溫普遍都可以來到24至26度，南部內陸近山區的地方有機會更高，早晚仍偏冷，清晨西半部低溫只有13、14度，東半部則約15到17度；水氣偏少，各地大多為晴到多雲，只有東半部及大台北山區有零星短暫雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局說，周三環境風場漸轉為東北風，北部高溫稍降，不過仍有20度以上，白天各地依然舒適溫暖，晚上東北季風開始增強，北部及東北部氣溫逐漸下降；白天以前各地大多為晴到多雲，晚起迎風面桃園以北及東半部降雨機率提高。

氣象局預報，周四東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，高溫不到20度，其他地區早晚也涼，桃園以北及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周五東北季風稍減弱，北部及東北部白天氣溫略回升，迎風面降雨減少，剩東半部及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局表示，周六東北季風再增強，周日東北季風影響，各地早晚較涼，周六迎風面水氣稍多，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，周日環境轉乾，各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部有局部短暫雨；下周一東北季風稍減弱，氣溫略回升，各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部有局部短暫雨。