　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今晨7.4℃！　明晚變天雨來了

（圖／氣象局）

▲今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（28日）清晨全台最低溫出現在台東縣鹿野的7.4度。氣象局表示，周三晚起，桃園以北及東半部降雨機率提高。

氣象局持續發布「低溫特報」：

[廣告]請繼續往下閱讀...

►今晨至上午低溫區域

【黃色燈號（寒冷）】

新竹市、新竹縣、苗栗縣、高雄市、花蓮縣、台東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象局指出，今天冷空氣持續減弱，風向轉為偏東到東南風，天氣會更進一步回暖，白天各地高溫普遍都可以來到24至26度，南部內陸近山區的地方有機會更高，早晚仍偏冷，清晨西半部低溫只有13、14度，東半部則約15到17度；水氣偏少，各地大多為晴到多雲，只有東半部及大台北山區有零星短暫雨。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局說，周三環境風場漸轉為東北風，北部高溫稍降，不過仍有20度以上，白天各地依然舒適溫暖，晚上東北季風開始增強，北部及東北部氣溫逐漸下降；白天以前各地大多為晴到多雲，晚起迎風面桃園以北及東半部降雨機率提高。

氣象局預報，周四東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，高溫不到20度，其他地區早晚也涼，桃園以北及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周五東北季風稍減弱，北部及東北部白天氣溫略回升，迎風面降雨減少，剩東半部及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局表示，周六東北季風再增強，周日東北季風影響，各地早晚較涼，周六迎風面水氣稍多，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，周日環境轉乾，各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部有局部短暫雨；下周一東北季風稍減弱，氣溫略回升，各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部有局部短暫雨。

ET快訊
台東轎車撞菜車2死2傷！撞擊瞬間影片　她目擊尖叫
蔡天鳳遭分屍現場　1分鐘影片曝光
禁用TikTok再+1！　加拿大政府曝原因
快訊／台南賓士凌晨飛越稻田墜水溝　2男亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「最強旺夫運」3生肖人妻！第1名完美到公婆無法挑剔

男友太醜！　她喊「瘦黑大」：但對我很好怎辦

今晨7.4℃！　明晚變天雨來了

連假收假日「國道11條地雷路段」最塞！國5北向一早塞到入夜

清晨規模4.1地震　最大震度2級

勸「不要緊張」其實會反效果！專家教「SAGE」口訣4步驟面對情緒

他後悔笑爸「穿老人褲」　長大體驗才懂：冬天不穿會死掉

松屋芝山店「每天改營業8小時」六日公休　老顧客崩潰：太扯了吧

擁北市最長滑梯　「趣探險之丘」尖叫聲轟炸！居民怒：快精神崩潰

好市多「經典蛋糕」疑縮水！會員嘆厚度10cm→3cm　員工揭真相

婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

見白人正妹頸紋「免費」　華裔男傻眼：別亂刺青

自製尾牙服裝出奇招！　扮華燈初上燈箱還得獎

駕駛不甩管制逆向被按喇叭　後座男不滿嗆：有什麼問題

上百隻鯉魚入住發財車後斗　老闆花3年DIY「土豪式魚池」

陸戰隊上兵網路賣槍枝　見警拔腿狂奔仍遭活逮

男提醒友人臉上有東西 他誤會意外獲深情甜吻

張進德2局下開轟助富邦領先！　蔣智賢美技讓古巴打者看傻眼

「最強旺夫運」3生肖人妻！第1名完美到公婆無法挑剔

男友太醜！　她喊「瘦黑大」：但對我很好怎辦

今晨7.4℃！　明晚變天雨來了

連假收假日「國道11條地雷路段」最塞！國5北向一早塞到入夜

清晨規模4.1地震　最大震度2級

勸「不要緊張」其實會反效果！專家教「SAGE」口訣4步驟面對情緒

他後悔笑爸「穿老人褲」　長大體驗才懂：冬天不穿會死掉

松屋芝山店「每天改營業8小時」六日公休　老顧客崩潰：太扯了吧

擁北市最長滑梯　「趣探險之丘」尖叫聲轟炸！居民怒：快精神崩潰

好市多「經典蛋糕」疑縮水！會員嘆厚度10cm→3cm　員工揭真相

93人群組對話曝！前主委蹺班泡湯下台　運安會大亂鬥追殺吹哨者

香港「新聞女神」報蔡天鳳碎屍案　一度眼眶濕了

「台灣片酬最高演員」爆是她！劇組上調製作費…急出手2招求復出

85歲老婦湖畔遛狗「遭3米巨鱷攻擊」　為救愛犬被拖入水中慘死

iPhone 15「泡泡糖粉紅」配色曝光！　Pro版特別色流出

婚外情毀形象4個月零收入　女星高調復出「錄影3集節目收攤」

納豆復工「錄2集突喊卡」！原因曝光　腦出血演藝工作全面停擺1年

黃志芳的「james on Air」　邀王進崑教大家如何做好飲食管理

「最強旺夫運」3生肖人妻！第1名完美到公婆無法挑剔

限時1天！超商咖啡下殺「買7送7」　最新精品燕麥拿鐵第2杯10元

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

生活熱門新聞

明一天內掉13度！上班日變天轉涼

連假飛長灘島玩！一家人到機場「4天旅程全毀」

妹子徵男伴吃屋馬「可過夜、不愛愛」！1條件被酸爆

桃園關公像焚毀爆災難！命理師預言2023國內7厄運

親友祝過世親人「畢業快樂」！看板感動萬人

「天喜桃花」加持　4生肖今年脫單結婚都來

新莊連臭5天　2萬人被迫關家中爆「出逃潮」

為何便當咖哩都是螢光色？內行曝加了1物：成本便宜

男女生Top8菜市場名！他認識5個柏翰笑翻

好市多經典蛋糕疑縮水7cm！員工揭真相

趣探險之丘挨轟尖叫聲擾民！居民：快精神崩潰

用公勺吃冰淇淋　韓國球隊「自摑式」回應曝

清晨規模4.1地震　最大震度2級

一早7:15「九族1景象」嚇壞！他秒求同溫層...網驚呆

更多熱門

相關新聞

清晨規模4.1地震　最大震度2級

清晨規模4.1地震　最大震度2級

地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，今天（28日）凌晨3時30分發生芮氏規模4.1的有感地震，震央位於台東縣成功鎮，地震深度17.4公里，花蓮縣、台東縣最大震度2級。

中國化工集團發聲明稱清：和美國上空飛艇無任何關係

中國化工集團發聲明稱清：和美國上空飛艇無任何關係

水庫快乾了！中南部何時下雨　最新預測出爐

水庫快乾了！中南部何時下雨　最新預測出爐

今晨8.2℃！　雨區擴大時間曝

今晨8.2℃！　雨區擴大時間曝

冷空氣連發！下周「快速變天」

冷空氣連發！下周「快速變天」

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局

讀者迴響

熱門新聞

蔡天鳳頭顱「放青菜煮湯」　高大成推測原因

明一天內掉13度！上班日變天轉涼

《康熙》郭世倫呼麻消失10年　「翻身成老闆」近況曝光

她在男友胸口貼麻醉貼布　默看呼吸中止亡

連假飛長灘島玩！一家人到機場「4天旅程全毀」

妹子徵男伴吃屋馬「可過夜、不愛愛」！1條件被酸爆

陸軍性愛片女主角點名　「7假帳號」蹭熱度

林襄被男師傅「解開內衣」！

福特「新國民7人座休旅」現身

威力彩9億開獎了　中這7碼財富自由

台東轎車撞菜車2死2傷　撞擊瞬間影片曝光

姓名這7字中1字吃Buffet午茶享8折

「新一代TOYOTA Alphard」現身了

桃園關公像焚毀爆災難！命理師預言2023國內7厄運

親友祝過世親人「畢業快樂」！看板感動萬人

更多

最夯影音

更多
婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸

婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸
國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

見白人正妹頸紋「免費」　華裔男傻眼：別亂刺青

見白人正妹頸紋「免費」　華裔男傻眼：別亂刺青

自製尾牙服裝出奇招！　扮華燈初上燈箱還得獎

自製尾牙服裝出奇招！　扮華燈初上燈箱還得獎

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面