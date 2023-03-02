今晨10.1℃！吹10級強風　雨最多時間曝

▲周六水氣最多。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／台北報導

防10級強陣風，周六雨最多！中央氣象局觀測，今天（2日）清晨全台最低溫出現在南投縣中寮的10.1度。氣象局預報員曾昭誠表示，周五清晨是最低溫時間；周六水氣稍增，除東半部有局部短暫雨，北部也有零星降雨。

氣象局對14縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，桃園至台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有9至10級強陣風，基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



曾昭誠接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天冷氣團影響，北部、宜蘭整天偏冷，其他地區早晚較冷，北部高溫16-18度，大台北、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

曾昭誠說，周五清晨冷氣團加上輻射冷卻影響，預估是最低溫時間，北部12、13度；周五白天起冷氣團減弱，北部、宜蘭氣溫回升，水氣更少，僅東半部有零星降雨，其他大部分地區可見陽光；周六到下周一輻射冷卻較明顯，各地低溫12-14度，白天溫度滿溫暖。

曾昭誠表示，周六水氣稍增，除東半部有局部短暫雨，北部也有零星降雨；周日再轉乾，剩花東有零星降雨；下周二輻射冷卻減緩，各地清晨偏涼，白天溫度持續回升，下周二、下周三更偏乾，各地晴到多雲。