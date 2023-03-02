國發會列3大策略防個資外洩！　「提高罰則」設專責監督機關

▲行政院會後記者會，左起國發會副主委高仙貴、行政院代理發言人羅秉成、數位部次長李懷仁。（圖／記者陳家祥攝）

記者江采蓁／綜合報導

近期多起個資外洩事件引發各界關注，為防止非公務機關個資外洩，行政院2日聽取國發會報告「防止非公務機關個資外洩精進措施」，期盼透過三大策略方向，促進各部會輔導業者提升個資防護能力並加強監管，同時擘劃未來個資保護法制重要修正方向。

這三大策略分別為，策略一「強化聯繫會議功能」，自110年8月起在分級、課責、通報及跨部會協調等原則下，建立「行政機關落實個人資料保護執行聯繫會議」機制，由國發會擔任幕僚，邀集行政院所屬機關召開會議，進行橫向協調。

策略二「提高個資法相關罰則」，針對業者違反個資保護的安全維護義務之處罰，現行個資法裁罰額度相較其他國家較低，同時考量數位時代下個資普遍被大量蒐集、運用的情況，宜賦予業者更高的保護責任，國發會會參考外國立法案例，朝提高裁罰額度的方向研議修法。

策略三為「推動設立個資保護獨立專責監督機關」，去年8月12日憲法法庭宣示第13號判決，要求相關機關應於3年內完成個資保護獨立監督機制，而行政院於同年5月公布的「國家人權行動計畫」也已將「設置獨立隱私專責機關」列入計畫項目。

行政院強調，基於獨立監督機制應具備獨立性、專責性及機關化等要素，並與國際接軌，行政院後續將朝設置個資保護獨立專責機關的方向推動。

▲「防止非公務機關個資外洩精進措施」的三大策略。（圖／行政院提供）