驚險！6歲女童左腳掌+軟膠鞋卡百貨手扶梯縫　消防急救援

▲女童軟膠拖鞋連同腳掌卡在扶梯縫內，屏東消防分隊百貨公司救援 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

6歲女童穿著軟膠拖鞋和家人逛百貨公司，左腳掌連同軟膠鞋卡在手扶梯側邊梯縫內，情況危急，屏東縣政消防局獲報出動消防人員趕至利用三用翹棒及電動撐開器破壞手扶梯踏板結構，將其撐開後順利協助她脫困，送醫治療；家屬1日到屏東消防分隊致謝；消防分隊也提醒民眾，搭乘手扶梯時，謹記「緊握扶手、站穩踏階」的原則，確保安全。

屏東消防分隊於先前接獲指揮中心派遣轄內某百貨公司手扶梯受困勤務；小隊長吳志男立即率在隊同仁趕往現場執行救助及救護任務。

救援人員抵達現場後，發現一名6歲女童腳著軟膠拖鞋，左腳掌連同軟膠鞋卡在手扶梯側邊梯縫內，百貨公司人員已先將手扶梯停止運作。

再請女童家屬於身旁安撫其情緒，救助人員利用三用翹棒及電動撐開器破壞手扶梯踏板結構，將其撐開後順利協助患者脫困。女童脫困後經救護人員檢傷，左腳趾有變形及擦傷現象，生命徵象穩定無神經學異常，交由屏東分隊救護車後送至屏東基督教醫院就診，經人員後續了解，女童就醫檢查後無大礙。

1日上午，女童家屬感念消防人員，特別至分隊感謝救助與救護人員的協助。屏東分隊提醒民眾，搭乘手扶梯時，謹記「緊握扶手、站穩踏階」的原則，且務必站在踏階中央的「黃色框框」內；穿著軟膠鞋、拖鞋、涼鞋以及長裙、長褲者，搭乘手扶梯時請注意踏階邊緣，避免夾入被捲入電扶梯而受傷。