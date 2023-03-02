史上最強婚禮現場！賓客直擊「3名新娘」出場　全場轟動搶合影





▲3胞胎姊妹同日出嫁場面轟動。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

福建廈門近日一場婚禮，引發全網熱議，驚呼「沒見過」。3月1日，當地一三胞胎姊妹同一天出嫁，共同舉辦超級婚禮。新娘鄰居感歎透露，「大家都很稀奇，現場很轟動，而且只需包一份紅包。婚宴一共辦了60多桌，大家非常開心，爭相拍照祝福。」

綜合陸媒報導，3月1日，福建廈門3胞胎姊妹同一天出嫁的影片，引發人們的關注。據網傳影片顯示，三名新娘不但模樣相似，而且穿著一模一樣的禮服，讓人傻傻的分不清，只有頭飾略微有些區別。眾人大陸，「三個新娘同天生、同天嫁，真是意義非凡！」

新娘家一名蔡姓女鄰居表示，「三胞胎姊妹長得都差不多，有時候鄰居都分不清。賓客們只包一份紅包就好了，女方家辦一場，男方家再各自辦。三胞胎新娘一到，令人眼前一亮，現場轟動，大家紛紛去拍照，都非常開心。」

網友看後驚呼稱，「三胞胎姊妹出嫁的場面挺熱鬧。她們的父母應該也很高興，因為結婚是一生最重要的事，女兒找到了屬於自己的幸福。但是，除了喜悅還應該有失落感，三個女兒同時離開，父母心中肯定也有很多的不捨。」

也有網友表示，「三個女兒一起出嫁，辦一次酒席，收一份紅包，客人高興，主人家也高興，而且是三喜臨門，確實是挺有意義的，是以後值得紀念的日子。這真是一場別開生面的婚禮，省錢又省力，恭喜！」