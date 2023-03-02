「共諜案法律應修法」　矢板明夫：不對等的處置給台灣增加很多風險

▲前陸軍上校向德恩（右）涉嫌被邵維強（左）吸收當共諜，還穿著軍服宣誓效忠。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

前陸軍步訓部作發室上校主任向德恩遭發現被吸收當共諜，收取每個月4萬元的「內應費」，幫助探軍情，甚至還曾穿著軍服宣誓效忠，簽署投降承諾書，檢方依貪污罪將他起訴，法院判決7年6月徒刑，褫奪公權4年。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫指出，這個罪名有些荒唐，在兩岸的軍事對立高度緊張的時刻，這種對叛國行為完全不對等的處置，給台灣增加了很多風險，「個人認為，關於共諜案的有關法律，已經到了應該修法的時候了」。

向德恩去年9月27日突遭檢調直接從營區帶走，後被法院以貪污、國安法等罪收押。檢方指出，向德恩官拜上校，曾任金防部金門守備大隊長、陸軍564旅副旅長，8軍團作戰處上校副處長等職，今年6月1日調任步訓部作發室，而涉嫌吸收向德恩的邵維強也是軍官退伍，退伍後在金門擔任記者、開旅行社，後來更到某媒體集團的子公司擔任總監，向德恩因為前妻曾是邵維強的旅行社員工而認識，被邵維強鎖定吸收。

矢板明夫認為，向德恩所犯下的應該是「叛國罪」、或者是「間諜罪」，而不應該是貪污罪。按照一般的理解，貪污罪是利用職權，把本來不屬於自己的財物據為己有。但這位前上校的行為，是背叛了自己服役的軍隊，企圖將成千上萬的袍澤、同胞的生命和財產安全，陷入萬劫不復的境地。是比貪污罪嚴重得多的罪行。

矢板明夫說，最近台灣曝光了好幾件共諜案。但是，法院對涉案人的懲罰好像都不是很重，「反觀中國，只要是涉及軍人的間諜案，判決則完全不同。1996年爆出的劉連昆案和2004年爆出的劉廣智案，當事人都被執行了死刑。」

矢板明夫表示，現在在中國，即便是退役軍官，也絕不敢輕易和台灣人接觸。凡事有台商在場的飯局，軍人赴宴是需要事先申報的，而台灣退役幾年之後就可以去中國投資做生意，等於把自己的身家性命交給到中共當局的手中，關於共諜案的有關法律，已經到了應該修法的時候，一方面，量刑的輕重需要社會更廣泛的討論。另一方面，也要注意到，像現在這樣，把叛國軍人當作貪污犯來處理，是很難得到國際社會的理解的，更會助長台灣民眾對司法的不信任感。