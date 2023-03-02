　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「共諜案法律應修法」　矢板明夫：不對等的處置給台灣增加很多風險

▲▼上校共諜案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲前陸軍上校向德恩（右）涉嫌被邵維強（左）吸收當共諜，還穿著軍服宣誓效忠。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

前陸軍步訓部作發室上校主任向德恩遭發現被吸收當共諜，收取每個月4萬元的「內應費」，幫助探軍情，甚至還曾穿著軍服宣誓效忠，簽署投降承諾書，檢方依貪污罪將他起訴，法院判決7年6月徒刑，褫奪公權4年。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫指出，這個罪名有些荒唐，在兩岸的軍事對立高度緊張的時刻，這種對叛國行為完全不對等的處置，給台灣增加了很多風險，「個人認為，關於共諜案的有關法律，已經到了應該修法的時候了」。

向德恩去年9月27日突遭檢調直接從營區帶走，後被法院以貪污、國安法等罪收押。檢方指出，向德恩官拜上校，曾任金防部金門守備大隊長、陸軍564旅副旅長，8軍團作戰處上校副處長等職，今年6月1日調任步訓部作發室，而涉嫌吸收向德恩的邵維強也是軍官退伍，退伍後在金門擔任記者、開旅行社，後來更到某媒體集團的子公司擔任總監，向德恩因為前妻曾是邵維強的旅行社員工而認識，被邵維強鎖定吸收。

矢板明夫認為，向德恩所犯下的應該是「叛國罪」、或者是「間諜罪」，而不應該是貪污罪。按照一般的理解，貪污罪是利用職權，把本來不屬於自己的財物據為己有。但這位前上校的行為，是背叛了自己服役的軍隊，企圖將成千上萬的袍澤、同胞的生命和財產安全，陷入萬劫不復的境地。是比貪污罪嚴重得多的罪行。

矢板明夫說，最近台灣曝光了好幾件共諜案。但是，法院對涉案人的懲罰好像都不是很重，「反觀中國，只要是涉及軍人的間諜案，判決則完全不同。1996年爆出的劉連昆案和2004年爆出的劉廣智案，當事人都被執行了死刑。」

矢板明夫表示，現在在中國，即便是退役軍官，也絕不敢輕易和台灣人接觸。凡事有台商在場的飯局，軍人赴宴是需要事先申報的，而台灣退役幾年之後就可以去中國投資做生意，等於把自己的身家性命交給到中共當局的手中，關於共諜案的有關法律，已經到了應該修法的時候，一方面，量刑的輕重需要社會更廣泛的討論。另一方面，也要注意到，像現在這樣，把叛國軍人當作貪污犯來處理，是很難得到國際社會的理解的，更會助長台灣民眾對司法的不信任感。

ET快訊
虎航飛日本航班異動！　旅客可全額退款、免費改期
丟丟妹離婚後首發文！　前夫不改品牌名「10字洩心境」
刻意對蔥油餅闆娘錄影？　爆料者曝原因
董至成變臉！　遭誤解「包養酒店妹8年」鬧離婚：不能容忍
林益世貪汙恐遭重判！　大法庭最新裁定出爐
7-11開賣「28萬預購品」太狠了！　網驚呆：連這都有賣
Toyz慘了！　新開飲料店恐遭拆除
木村拓哉爆離婚！傳「4月對外宣布」　妻子工藤靜香發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拚3月底達250萬人口！北市4月4日加碼生育獎勵金　第一胎領4萬

「共諜案法律應修法」　矢板明夫：不對等的處置給台灣增加很多風險

房貸補貼「雙門檻」難申請？　林右昌：北市30％符合、雙北外60%

Toyz飲料店是既存違建！　北市：違反規定「要求改善」

要蔣家第四代下跪卻比ya喊爽　沈富雄談轉型正義：民進黨不知自己病重

「完備動員法制是為確保國安」　國防部無暫緩《全動法》修法規畫

謝龍介舉賴清德當年「這事」　喊話展現手腕處理台南議長涉賄案

涉嫌議長賄選被起訴　邱莉莉：檢方起訴內容「第一次聽說」

游盈隆：「郭柯配」勝出比登天還難　侯友宜將是「新民粹強人」

立院今審國定假日法提案　趙少康：最該恢復行憲紀念日

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

剪刀對準後挖出蝦囊！快手處理泰國蝦超療癒

柳演錫上《RM》真的是遊戲黑洞　突暴氣：連人權都沒有嗎！

柯佳嬿不生「幹嘛擔心別人卵子」　跟坤達「牽手逛街」破婚變謠言

徐乃麟聽到缺蛋：多養點雞吧XD　徐新洋9月辦婚禮..他費用全包

拚3月底達250萬人口！北市4月4日加碼生育獎勵金　第一胎領4萬

「共諜案法律應修法」　矢板明夫：不對等的處置給台灣增加很多風險

房貸補貼「雙門檻」難申請？　林右昌：北市30％符合、雙北外60%

Toyz飲料店是既存違建！　北市：違反規定「要求改善」

要蔣家第四代下跪卻比ya喊爽　沈富雄談轉型正義：民進黨不知自己病重

「完備動員法制是為確保國安」　國防部無暫緩《全動法》修法規畫

謝龍介舉賴清德當年「這事」　喊話展現手腕處理台南議長涉賄案

涉嫌議長賄選被起訴　邱莉莉：檢方起訴內容「第一次聽說」

游盈隆：「郭柯配」勝出比登天還難　侯友宜將是「新民粹強人」

立院今審國定假日法提案　趙少康：最該恢復行憲紀念日

「台北－大阪航班異動」虎航曝苦衷！旅客可全額退款、免費改期

台鐵拚觀光！潮州鐵道園區今年開行「入園列車」　宿舍改建旅館

丟丟妹正式離婚後首發文！　前夫不改品牌名「10字洩恢單心境」

聽到「事情過去了還不放下」一秒爆氣超有道理！研究顯示「選擇原諒」跟大腦有關係

迷人星空越夜越美！開箱南投豪華露營民宿　花園Villa享受絕對隱私

超萌保育類短耳鴞「觸機場防鳥網」受困　金管處今野放

一表看預售市場有多冷　僅三重交易量反增111%

火車對撞43死！鐵路系統「禍因藏30年」遲早出事　希臘人怒上街頭

史上最強婚禮現場！賓客直擊「3名新娘」出場　全場轟動搶合影

刻意對闆娘錄影？蔥油餅爆料者再回應　說明「45秒魔術片」始末

2000囚犯移監震撼視角　薩爾瓦多啟用大型監獄

政治熱門新聞

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

「拆基地台」抗議沒訊號　議員回應

日媒稱「台灣共諜太多9成退軍出賣情資」　國防部深夜緊急回應

立院明審國定假日　立委提823紀念日、原住民族日放假

Toyz飲料店是既存違建　北市要求改善

快訊／馮世寬飆罵「放他Ｘ的屁」　批《日經》報導胡說八道

最多休19天！立院今審國定假日法提案　林右昌回應了

立院今審國定假日法　時力喊1年放19天

直擊！　最美發言人祕戀吳敦義次子

今年補班太頻繁惹民怨　人事長：不排除修改放假辦法

盧秀燕表態：不考慮當副手

就叫對岸中國　詹江村：不在乎黨籍

新竹球場賠償金額曝　高虹安點名他們賠

美國在台發出撤僑通知？　AIT：向美國公民提供訊息的定期機制

更多熱門

相關新聞

快訊／馮世寬再嗆日經記者「我把他抓來槍斃」　揪外交部一起表態

快訊／馮世寬再嗆日經記者「我把他抓來槍斃」　揪外交部一起表態

針對《日本經濟新聞》報導台灣共諜太多，有9成退役軍官赴陸出賣情報，退輔會主委馮世寬今（2日）除受訪時飆罵「放他Ｘ的屁」外，接受國民黨立委陳以信質詢時再罵，「依我的個性，我把他抓來槍斃」，國際的記者不查證就報導，「還跟他講什麼理由」，此外馮也強調士可殺不可辱，他不會收回這句話。

快訊／馮世寬飆罵「放他Ｘ的屁」　批《日經》報導胡說八道

快訊／馮世寬飆罵「放他Ｘ的屁」　批《日經》報導胡說八道

國安單位估國內有5千共諜　監委申請自動調查

國安單位估國內有5千共諜　監委申請自動調查

退役少將淪共諜害慘老部屬　「讓開將軍」貪小利為敵工作判決出爐

退役少將淪共諜害慘老部屬　「讓開將軍」貪小利為敵工作判決出爐

近半年共諜案超越5年總和　他籲：讓軍人知道「為誰而戰」

近半年共諜案超越5年總和　他籲：讓軍人知道「為誰而戰」

關鍵字：

共諜

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞新菜單停賣9大品項！

老闆娘搓掉100　蔥油餅永久停業

董至成認了「包養酒店妹8年」！悲痛揭離婚主因

收下禮物2天後「男星出車禍身亡」得年28歲

蔥油餅「永久停業」　警方回應了

除毛前再想想！婦科醫：並不鼓勵

威力彩飆10億　民俗專家2生肖最旺

麥當勞開賣「BT21甜心卡」！

蔥多餅店反擊了！疑開粉專嗆影片誇大

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

實測蔥油餅搓鈔「他練一晚上崩潰了」！萬人看傻

LINE隱藏版！「6款可愛貼圖」快下載　能爽用半年

木村拓哉爆離婚！　工藤靜香回應了

建商喬25年未果　松江「都更孤島」想通了求售1.6億

斷開曹佑寧「前女友繼續被罵」！

更多

最夯影音

更多
男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉
原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面