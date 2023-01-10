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退役少將淪共諜害慘老部屬　「讓開將軍」貪小利為敵工作判決出爐

▲▼魏先儀（藍衣）、錢耀棟（白衣）。（圖／記者游宗樺攝）

▲退役空軍少將錢耀棟。（資料照／記者游宗樺攝）

記者黃哲民／台北報導

退役政戰中校魏先儀受對岸情報單位吸收，拉攏我方現職或退役軍官企圖發展組織，退役空軍少將錢耀棟貪圖免費旅遊等好處，也撩下去涉牽線製造接觸機會，害得昔日下屬、前國防部副部長官張哲平無端遭約談，台北地院審結，今依《國家安全法》判魏1年10月徒刑、緩刑5年，錢被判刑1年、緩刑4年，2人各須支付國庫60萬元與30萬元，可上訴。

全案於2021年8月18日由台北地檢署檢察官詹騏瑋，指揮調查局國家安全維護工作站，同步搜索約談錢男與魏男，訊後諭令各交保20萬元與30萬元。錢男被移送北檢複訊時，對記者怒斥「讓開」，辦妥交保手續要離開時，他多加2個字，喝令記者「給我讓開」，被稱為「讓開將軍」。

本案源於魏先儀於2005年11月1日退伍前，曾在五指山國軍示範公墓管理組做過中校輔導長，2003年在一位將領公祭典禮上，認識來弔唁的香港籍男子謝錫璋，謝男表面是商人，真實身分是中共中央軍事委員會政治工作部聯絡局廣州聯絡局的情報員，對外以「廣東省海外聯絡辦公室」做掩護。

謝男從1997年起來台透過商務飲宴與球敘，接觸我方退役軍官，魏男退伍被謝男吸收，2006年間涉拉攏1位黃姓退役空軍中校，跟黃男參加昔日空軍401聯隊同袍固定聚餐，並安排謝男插花同行、製造機會尋找目標，更在聚會中遇到曾任職同一聯隊、常帶妻子出席餐敘，後來擔任空作部指揮官的張哲平。

▲▼魏先儀（藍衣）、錢耀棟（白衣）。（圖／記者游宗樺攝）

▲退役政戰中校魏先儀。（資料照／記者游宗樺攝）

魏先儀沒管道與張哲平互動，只能找各種藉口約張妻吃飯，但魏男在拉攏黃姓退役中校時，認識黃男剛退伍的老長官錢耀棟，錢男經魏男介紹與謝男碰面，貪圖對方提供免費旅遊、出國打小白球等好處，於是由錢男邀約張男碰面吃飯，企圖協助謝男接觸張男，錢男還為謝男的組織帶月餅回台送張男。

張哲平保持戒心，始終沒被收買，魏先儀另接觸1名呂姓陸軍上校，介紹給謝男招待飲宴、出國或到對岸旅遊。此時轉任對岸航空公司機長的黃姓退役中校，察覺謝男有解放軍背景，他不知魏男已淪為謝男下線，私下提醒魏男保持距離，後來得知魏男安排謝男跟張男見面，黃男更痛罵魏男不該這樣做。

錢男則賣力為謝男牽線退役空軍上將沈國禎，2012年邀請沈男到對岸參觀航空展與打高爾夫球，謝男上司現身招待，在飯局直接表明從事情報蒐集，「如果你們願意提供，我很樂意接受，如果不願意，也不勉強」，沈男之後婉拒再接受錢男和謝男的邀約。

本案蒐證期間，高雄地檢署於2019年6月4日查獲謝男吸收的另一批共諜，謝男從此不再來台，檢調2021年收網逮捕魏先儀與錢耀棟，對謝男發布通緝。時任國防部副部長的張哲平外傳是接任參謀總長熱門人選，疑因捲入本案被約談而轉任國防大學校長，現任總統府戰略顧問，沈國禎被約談時更遭質疑忠誠。

檢方認為魏男已被黃男提醒、錢男更當場聽聞對岸情報官員打開天窗說亮話，足以明知謝男等人別有用心，何況兩岸仍處於敵對狀態，魏男2人曾任中高階軍官，應比一般人更具有敵我意識，卻積極穿針引線，替謝男製造接觸、招攬、吸收我方高階將領的機會，嚴重危害國安。

檢方依《國家安全法》為大陸地區機構發展組織等罪嫌起訴魏先儀與錢耀棟，指魏男有悔過之心，建請減刑，但錢男受國家栽培、委以重任，卻貪圖免費餐敘、球敘等小利而為敵工作，雖沒成功發展組織，仍害昔日長官、部屬蒙受質疑，且到案翻供不認罪，無悔過之意，建請從重量刑。

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