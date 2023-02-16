加薪了！北市教育局加碼　初聘代理教師也可領12個月薪

▲北市初聘代理教師從這學期開始可享全年聘期。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

為保障代理教師與正式教師同工同酬、享有全年聘期，繼桃園市、新北市等五都宣布全面實施「代理教師全年聘期」後，台北市教育局今（16日）宣布，加碼給予北市2000多位初聘教師全年完整12個月聘期，也就是可領足12個月的薪水，從這學期就開始，預估每年增加經費約9000多萬元。

全國教師工會總聯合會昨（15日）召開記者會指出，過去各縣市政府為了省錢，苛扣代理教師薪資，無法如正式教師一樣享有全年聘期，導致同工不同酬的差別待遇，現在包括桃園市等五都均決定改採全年聘期，只有台北市仍以續聘代理教師適用全年聘期。

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台北市教育局副局長陳素慧指出，台北市是少數早已給代理教師全年聘期、薪資的縣市，從2010年起只有初聘未兼行政代理教師聘期11個月，其餘所有的代理教師都是12個月，代理教師也可比照正式教師敘薪及採計職前年資。

陳素慧表示，為提供北市公立各級學校代理教師更友善的職場環境，從這學期開始，也加碼給予全市2000多位初聘代理教師全年完整12個月的聘期，本項措施預估每年需增加經費9千餘萬元。

北市教育局指出，111學年第1學期已聘任的初聘代理教師不追溯起聘日，聘期一律延長至112年7月31日止；至於111學年度第2學期各校在學期開始前辦理甄選初聘的代理教師，聘期則為112年2月1日起至7月31日止；在學期開始後甄選初聘的代理教師，則以實際到職日起聘至112年7月31日止。