避免營養午餐再出包　北市教育局祭兩措施「籲各校徹底落實」

▲北市教育局今舉行國小校長會議，進行營養午餐重大政策說明。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市教育局今（8日）舉行台北市公私立國小校長會議，針對北市力行國小日前爆發營養午餐疏失，導致學童誤喝餿水湯品案，特別進行「營養午餐品質把關」政策說明，增訂「餐（湯）桶回收清點記錄表」、團膳業者新進人員教育訓練等規定，避免類似事件再發生。

北市教育局體育及衛生保健科長林奎宇表示，力行國小事件發生後，邀集學校、業者與家長等檢討，發現主要問題是出在營養午餐人員更替，不清楚送餐與收餐的SOP所致，因此特別增訂「餐（湯）桶回收清點記錄表」，要求業者落實填寫，且一旦有人員異動，一定要做好行前教育訓練。

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林奎宇說，下周中小學開學，請學校與營養午餐業者，務必落實「餐（湯）桶回收清點記錄表」控管餐桶送收作業，而在食安部分，也除了廠商自主送驗外，也會有學校營養師跨校輔導訪視供餐的衛生管理，此外，衛生局、產發局等單位也會進行跨局處食安查核，希望各校都能配合，一起分層把關校園食安。

力行國小去年12月19日因營養午餐配送人員疏失，將3天前漏收的廚餘湯品，又誤送到一年級某班，導致有2名學童喝下餿水湯，離譜情事，引發全國熱議，案發後學校依合約開罰2.6萬元、停止供餐4周，衛生局開罰12萬，但經過校方召開兩次群組會議後，負責供餐的上將食品有限公司，將在下周開學後恢復供餐。