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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馮世寬為「九成共諜」報導爆粗口　綠黨團緩頰：他個性比較耿直

▲▼馮世寬赴外交國防委員會業務報告 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲退輔會主委馮世寬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

《日本經濟新聞》報導，總統蔡英文至今無法掌控國軍，因為台灣共諜太多，甚至有9成退役軍官赴中出賣情報；讓退輔會主委馮世寬痛批「胡說八道」、「放他Ｘ的屁」。對此，民進黨團2日緩頰，馮世寬站在捍衛國軍立場上，對於有這樣的報導當然很痛心，馮世寬個性比較耿直，言語上大家不要太計較，但相信他的出發點是捍衛國家尊嚴。

對於產經新聞報導，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，他不相信台灣有高達九成退役將官會賣國，但有蠻高指標性、如黃復興黨部的將官會公開做這些行為，讓國人、國際懷疑，希望這些退將不要讓國際誤會，相信現役官士兵都謹守分寸，但台灣是有一些身負國防機密的退役將官會出賣台灣安全，退將比較麻煩，希望這些指標性人物要有所節制。

對於馮世寬爆粗口，鄭運鵬緩頰，馮世寬是退役高階將領、退輔會主委，站在捍衛國軍立場上，他對於有這樣的報導當然很痛心，我跟他一樣不相信有這麼高比例，但台灣確實有退役高階將領出賣國家機密，馮世寬個性比較耿直，言語上大家不要太計較，但相信他的出發點是捍衛國家尊嚴。

民進黨立委劉世芳表示，不管是國防部還是馮世寬都否認這樣的說法，畢竟九成這樣的數字太誇張，但確實可能有這樣的事實，從2016年到2023年確實有退役將領涉案，國防部和退輔會要更注意內部政風及保防是最大重點。

針對《日本經濟新聞》報導，國防部昨則批是以不明消息來源，質疑國軍保家衛國忠誠度。國防部表示，國軍「為中華民國生存發展而戰」、「為台澎金馬百姓安全福祉而戰」，全體官兵捍衛自由民主、守護家園決心始終不變，相關報導憑空杜撰，未經查證即以聳動標題，汙衊國軍官兵氣節、分化部隊團結，徒令親痛仇快，無助台海及印太區域和平與穩定。

國防部說，研析近年共諜案件態樣，早已發現中共慣常運用退役接觸現役，即已策訂相關防處作為，要求各級落實宣教；並結合肅諜專案清查及自清表白問卷，深入查察高風險對象，限制接密及汰除等措施。

另在反情報教育方面，國防部表示，經運用莒光日電視教學等多元管道，提高官兵安全警覺；配合國安聯防機制，強化檢肅敵諜能量，近年偵破敵諜案件，多為官兵主動檢舉，顯見國軍反制敵人滲透已扎根基層、展露成效。
 

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