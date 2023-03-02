江湖流傳「一瘋一神經」！十大要犯瘋琴公司遭開槍　過往歷史起底

▲槍手朝著瘋琴公司連開4槍後，主動攜槍前往水上分局投案。（圖／翻攝Google Maps）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義縣水上鄉一處公司大門今(1日)凌晨1時許遭不明男子持長槍連開4槍，警方追查，發現槍案地點正是曾名列十大槍擊要犯、綽號「瘋琴」的盧照琴所開設的公司。盧照琴現年70歲，在道上名號響叮噹，過去江湖上更流傳「一瘋一神經」的說法，「瘋」指的就是瘋琴，而「神經」則是竹聯幫已故大哥劉煥榮。

「瘋琴」過往爭議事件頻傳，最為人知曉的就是2005年捲入澎恰恰自慰光碟案，當時光碟女主角盧靚就是瘋琴的姪女，瘋琴還替她出頭，向澎恰恰勒索巨款，因此遭判刑2年4月定讞，入監服刑後於2009年假釋出獄。

此外，瘋琴還曾與綽號「穿山甲」的詹龍欄聯手，槍殺宋姓賭友，一度遭法院判處死刑，後改判無期，經過2次減刑後才終於假釋出獄。

除了大案外，瘋琴2018年還涉及一起猥褻案。當時瘋琴因友人過世北上捻香，隨後與女友共進晚餐，女友17歲的女兒也陪同前往，飯後因女友喝得太醉，3人便搭車入住摩鐵。少女指控，當晚11點多，她正在清理母親嘔吐衣物時，瘋琴突然將手伸入她的上衣裡，強行摸胸、還以下體磨蹭臀部，少女驚恐將他推開後，趕緊逃離房間。事後瘋琴也因此遭依「成年人對少年故意犯強制猥褻罪」提起公訴，並判刑10月定讞。