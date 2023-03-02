　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

江湖流傳「一瘋一神經」！十大要犯瘋琴公司遭開槍　過往歷史起底

▲▼嘉義水上分局。（圖／翻攝Google Maps）

▲槍手朝著瘋琴公司連開4槍後，主動攜槍前往水上分局投案。（圖／翻攝Google Maps）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義縣水上鄉一處公司大門今(1日)凌晨1時許遭不明男子持長槍連開4槍，警方追查，發現槍案地點正是曾名列十大槍擊要犯、綽號「瘋琴」的盧照琴所開設的公司。盧照琴現年70歲，在道上名號響叮噹，過去江湖上更流傳「一瘋一神經」的說法，「瘋」指的就是瘋琴，而「神經」則是竹聯幫已故大哥劉煥榮。

「瘋琴」過往爭議事件頻傳，最為人知曉的就是2005年捲入澎恰恰自慰光碟案，當時光碟女主角盧靚就是瘋琴的姪女，瘋琴還替她出頭，向澎恰恰勒索巨款，因此遭判刑2年4月定讞，入監服刑後於2009年假釋出獄。

此外，瘋琴還曾與綽號「穿山甲」的詹龍欄聯手，槍殺宋姓賭友，一度遭法院判處死刑，後改判無期，經過2次減刑後才終於假釋出獄。

除了大案外，瘋琴2018年還涉及一起猥褻案。當時瘋琴因友人過世北上捻香，隨後與女友共進晚餐，女友17歲的女兒也陪同前往，飯後因女友喝得太醉，3人便搭車入住摩鐵。少女指控，當晚11點多，她正在清理母親嘔吐衣物時，瘋琴突然將手伸入她的上衣裡，強行摸胸、還以下體磨蹭臀部，少女驚恐將他推開後，趕緊逃離房間。事後瘋琴也因此遭依「成年人對少年故意犯強制猥褻罪」提起公訴，並判刑10月定讞。

ET快訊
最多休19天！立院今審國定假日法　林右昌回應了
快訊／馮世寬飆罵「放他Ｘ的屁」　批日媒胡說八道
斷開曹佑寧「前女友繼續被罵」！　忍2年受不了開腔
快訊／李敏鎬爆違法！　遭追討數億GG了
獨／剛分手就爆新戀情！　徐凱希同遊「富二代」韓國滑雪
江湖「一瘋一神經」！　瘋琴黑歷史起底
騎士爆頭慘死畫面曝！　駕駛肇逃：我也會怕啊
國定假日法今審查　最高1年放19天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高中生戒指拔不下來3天手指發黑　斗南消防「超大破壞剪」解圍

恐怖畫面曝！苗栗三寶先後衝出　巷口無辜BMW1秒內慘遭2連擊

開槍理由曝！28歲男不滿「瘋琴」猥褻少女　連夜南下朝大門轟5槍

江湖流傳「一瘋一神經」！十大要犯瘋琴公司遭開槍　過往歷史起底

騎士爆頭慘死！肇事駕駛落跑被逮竟說「我也會怕」　驚悚畫面曝　

快訊／前十大槍擊要犯「瘋琴」公司遭開4槍！　槍手攜槍投案

快訊／上班注意！國1「2車追撞」打橫　回堵7公里

蔥油餅「永久停業」　警方回應了

快訊／台南凌晨火燒車「焦屍仰躺路邊」　轎車燒到剩骨架

法官讚恐嚇犯「光明磊落男子漢」　苦苓傻眼：對加害人充滿崇拜

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

剪刀對準後挖出蝦囊！快手處理泰國蝦超療癒

柳演錫上《RM》真的是遊戲黑洞　突暴氣：連人權都沒有嗎！

柯佳嬿不生「幹嘛擔心別人卵子」　跟坤達「牽手逛街」破婚變謠言

徐乃麟聽到缺蛋：多養點雞吧XD　徐新洋9月辦婚禮..他費用全包

高中生戒指拔不下來3天手指發黑　斗南消防「超大破壞剪」解圍

恐怖畫面曝！苗栗三寶先後衝出　巷口無辜BMW1秒內慘遭2連擊

開槍理由曝！28歲男不滿「瘋琴」猥褻少女　連夜南下朝大門轟5槍

江湖流傳「一瘋一神經」！十大要犯瘋琴公司遭開槍　過往歷史起底

騎士爆頭慘死！肇事駕駛落跑被逮竟說「我也會怕」　驚悚畫面曝　

快訊／前十大槍擊要犯「瘋琴」公司遭開4槍！　槍手攜槍投案

快訊／上班注意！國1「2車追撞」打橫　回堵7公里

蔥油餅「永久停業」　警方回應了

快訊／台南凌晨火燒車「焦屍仰躺路邊」　轎車燒到剩骨架

法官讚恐嚇犯「光明磊落男子漢」　苦苓傻眼：對加害人充滿崇拜

提前返鄉掃墓！3／19北返較滿　高鐵再加開2班次「明起開搶」

高中生戒指拔不下來3天手指發黑　斗南消防「超大破壞剪」解圍

蔡天鳳死9天仍找不到全屍！網憂兇手恐輕判　律師揭「有1部位」就能定罪

恐怖畫面曝！苗栗三寶先後衝出　巷口無辜BMW1秒內慘遭2連擊

爆2例本土猴痘！今要開專家會議　薛瑞元：增加採購疫苗是必要的

快訊／馮世寬飆罵「放他Ｘ的屁」　批《日經》報導胡說八道

湖人拚季後賽大危機！　「一眉」戴維斯又成痛痛人缺陣

開槍理由曝！28歲男不滿「瘋琴」猥褻少女　連夜南下朝大門轟5槍

最多休19天！立院今審國定假日法提案　林右昌回應了

民進黨若硬推全動法　他喊話：和民眾「一起包圍立法院」

橘貓垂掛拉門監視爸洗東西　媽笑翻：我洗澡牠也這樣看

社會熱門新聞

蔥油餅「永久停業」　警方回應了

宜蘭蔥油餅爆料者再發聲！盼別再有受害者

台南凌晨火燒車　焦屍仰躺路邊

快訊／「瘋琴」公司遭開槍！槍手投案

快訊／上班注意！國1「2車追撞」打橫　回堵7公里

獨／廢輪胎丟砸清潔員！機車行鐵門拉下避風頭

清水警連假抓超速250件進帳40萬

法官讚恐嚇犯光明磊落男子漢　苦苓：對加害人崇拜

高雄男肇事落跑被逮竟說「我也會怕」

代購只賺80元　衰男要蹲3年10個月牢

婚禮大伯搶坐主桌　新娘怒公審「沒見出錢出力」GG了

13歲女學生遭10名學長姐「蛋黃淋頭」霸凌

江湖流傳「一瘋一神經」！十大要犯瘋琴公司遭開槍

台中火燒山變死亡谷！驚見梅花鹿屍「剩骨架」

更多熱門

相關新聞

不滿「瘋琴」猥褻少女　他連夜南下開5槍

不滿「瘋琴」猥褻少女　他連夜南下開5槍

曾捲入藝人澎恰恰自慰光碟案、前十大槍擊要犯綽號「瘋琴」的盧照琴，其在嘉義縣水上鄉設立的公司，今(2日)凌晨1時許傳出槍響，不明男子持槍朝公司門口連開5槍，隨後該名槍手自行投案，稱是看到電視媒體報導盧照琴猥褻少女新聞，對此感到不滿，才會連夜南下開槍。

快訊／「瘋琴」公司遭開槍！槍手投案

快訊／「瘋琴」公司遭開槍！槍手投案

性侵泥醉女同學！淫男硬凹：抱著我就會動

性侵泥醉女同學！淫男硬凹：抱著我就會動

嘉義水情告急！雲林每日10萬噸水救急

嘉義水情告急！雲林每日10萬噸水救急

嘉義200年老廟插田中！知情人士解答了

嘉義200年老廟插田中！知情人士解答了

關鍵字：

嘉義瘋琴

讀者迴響

熱門新聞

老闆娘搓掉100　蔥油餅永久停業

蔥油餅「永久停業」　警方回應了

威力彩飆10億　民俗專家2生肖最旺

除毛前再想想！婦科醫：並不鼓勵

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

不只大麻、牛奶針！劉亞仁驗出4種毒品反應

《超偶》冠軍驚爆瞞婚多年！

宜蘭蔥油餅爆料者再發聲！盼別再有受害者

建商喬25年未果　松江「都更孤島」想通了求售1.6億

LINE隱藏版！「6款可愛貼圖」快下載　能爽用半年

男友出門「求放跳蛋」壞壞！她心軟點頭　結局神轉

蔥油餅永久停業改回已打烊　負評全刪

蔥油餅店現況照曝光　攤車已撤走

兆豐產「防疫險虧損」不發股利！　衝擊金控逾49萬股民

王心正離婚不改丟丟妹專頁名　強調：我個人創立的

更多

最夯影音

更多
男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉
養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面