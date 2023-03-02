老母中風送醫塞車陣中！還好遇到警車　一路鳴笛開道救命

記者張君豪／台北報導

2月23日上午8時50分許，松山警分局松山所警員呂吉義、洪毓偉當時開巡邏車在轄內巡邏，行經三民路發現對一輛自小客車駕駛突然搖下車窗神情緊張揮手，警員驚覺有異，駕警車迴轉靠近查看，結果原來是駕駛母親清晨在家中風急需送醫，但開車出門發現路上塞車，駕駛擔憂耽誤母親黃金救援時間，警車立刻替駕駛開路前導，沿路開啟警示燈及警鳴器，及時協助中風老婦人送醫治療。

▲松山所警員呂吉義、洪毓偉熱心駕警車開道，協助中風老婦家人送醫。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

松山警方表示：當時呂、洪2員見狀，將警車輛迴轉，經詢問小客車駕駛黃男（62歲）得知，他稱母親（86歲）當天清晨在家中風急需就醫，因適逢上班尖峰時段，黃男車輛塞在車陣中動彈不得，他耽誤黃金救援時間，剛好看到警車路過，趕緊揮手向警方求助開道。

員警見情況危急，開啟警示燈及警鳴器一路開道引導，火速帶領黃男趕到大安區國泰醫院協助黃母就醫。事後黃男頻頻向警方表示感謝，並對警方積極協助感激不已，並慶幸沿途車輛聽聞警鳴聲紛紛禮讓，才能讓原先15分鐘車程，縮短至8分鐘內安全抵達。

松山分局表示，民眾如遇疾病救護案件，可優先撥打119求助，除能初步得到合適救護，也可把握黃金搶救時間。另提醒用路人如於行車途中聽聞消防、救護、警備車警號時，應立即避讓，讓救護救災等工作能順利進行。

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