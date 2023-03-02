立院今審國定假日法　時力喊1年放19天、王鴻薇盼休情人節

記者黃翊婷／綜合報導

立法院內政委員會今日（2日）將審查「國定假日法」草案，朝野立委紛紛提案增加國定假日。時代力量主張讓全國受僱者都能一致享有19天國定假日；國民黨立委陳玉珍主張8月23日八二三砲戰紀念日放假；民進黨立委林靜儀主張增加農曆1月20日為全國客家日、8月1日原住民族日、12月18日國際移民日；國民黨立委王鴻薇則期盼情人節能放假。

▲國定假日有望增加。（資料照／記者李毓康攝）

現行國定假日的法源依據為內政部頒布的「紀念日及節日實施辦法」，規定國定假日包括元旦、除夕、春節3天、2月28日和平紀念日、兒童節、清明節、端午節、中秋節及國慶日，共11天；另外，5月1日勞動節勞工可以放假，軍人也可以在9月3日軍人節休假一天。

立法院內政委員會2日將審查「國定假日法」草案，時代力量黨團主張新增4月7日言論自由日、4月22日世界地球日、7月15日解嚴紀念日、8月1日原住民族正名紀念日、9月28日教師節、12月10日世界人權暨美麗島事件紀念日，再加上原本的國定假日和勞動節等等，希望能讓全國受僱者都能一致享有19天國定假日。

原住民族立委陳瑩提議增加8月1日原住民族日，明定原住民每年應有3天歲時祭儀放假日；民進黨立委林靜儀、廖國棟提議新增農曆1月20日全國客家日、8月1日原住民族日、12月18日國際移民日；同黨籍立委賴惠員則提出「紀念日及節日實施辦法」草案，明定除現在已放假的民俗節日及1月1日開國紀念日、2月28日和平紀念日及10月10日國慶日放假1天外，其餘均不放假。

國民黨立委陳玉珍提議，除了目前已經施行的春節、清明節、端午節、中秋節放假之外，另外明定11個國定紀念日，當日全國需懸掛國旗，包括1月1日中華民國開國紀念日、2月28日和平紀念日、8月23日八二三紀念日、10月10日國慶日4天放假；同黨籍立委廖婉汝進一步主張，中華民國開國紀念日、國慶日也要放假；同黨籍立委王鴻薇則期盼情人節放假。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，每個地區性的民代都有自己的看法，他支持整合假期，讓長假、連假兼顧可預期性，使學校、雇主、勞工的生活不太會受到影響，而且台灣現在有很多移工、來台工作的外國人士，他們的國家假期都不一樣，這些也都需要整合，現在能夠接受納入國定假日的都納進去了，大家可以集思廣益如何整合。