立院明審「國定假日法」　立委提823紀念日、原住民族日放假

▲立委主張將823紀念日列為國定假日，圖為蔡英文視察金門。(圖／翻攝自蔡英文臉書)

記者呂晏慈／台北報導

我國現行共有11天國定假日，立法院內政委員會2日將審查「國定假日法」草案，朝野立委都提案增加國定假日，其中，時代力量黨團主張新增4月7日言論自由日、4月22日世界地球日等6個國定假日，來自金門的國民黨立委陳玉珍主張8月23日八二三紀念日放假一天，民進黨立委林靜儀則提出增加農曆1月20日全國客家日、8月1日原住民族日、12月18日國際移民日3天放假。

現行國定假日的法源依據為內政部頒布的「紀念日及節日實施辦法」，規定國定假日包括元旦、除夕、春節3天、2月28日和平紀念日、兒童節、清明節、端午節、中秋節及國慶日，共11天，另外5月1日勞動節勞工可放假，軍人也可以休9月3日軍人節。

立法院內政委員會明天將審查「國定假日法」草案，目前包括時代力量黨團、民進黨立委陳瑩、林靜儀、賴惠員、國民黨立委陳玉珍、廖婉汝、廖國棟等人都提出立法主張，增加國定假日入法。

其中，時代力量黨團提出「國定假日法」草案，主張新增4月7日言論自由日、4月22日世界地球日、7月15日解嚴紀念日、8月1日原住民族正名紀念日、9月28日教師節、12月10日世界人權暨美麗島事件紀念日。

原住民族立委陳瑩提出「國假暨文化節日實施條例」草案，盼增加8月1日原住民族日，明定原住民每年應有3天歲時祭儀放假日；林靜儀、廖國棟提出「紀念日及節日實施條例」草案，新增農曆1月20日全國客家日、8月1日原住民族日、12月18日國際移民日3天放假，並規定原住民族歲時祭儀、其他民族及宗教歲時祭儀擇定3天放假。

來自金門的陳玉珍提出「中華民國國定紀念日與節日實施法」草案，除了現已施行的春節、清明節、端午節、中秋節放假外，另明定11個國定紀念日，當日全國需懸掛國旗，包括1月1日中華民國開國紀念日、2月28日和平紀念日、8月23日八二三紀念日、10月10日國慶日4天放假；同黨立委廖婉汝進一步主張，中華民國開國紀念日、國慶日要放假3天。

至於賴惠員則提出「紀念日及節日實施辦法」草案，明定除現在已放假的民俗節日及1月1日開國紀念日、2月28日和平紀念日及10月10日國慶日放假1天外，其餘均不放假。