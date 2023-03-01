他轟全動法修法恐引戰　黃偉哲歡迎朱立倫體驗「台南的日常」

▲黃偉哲曾率隊赴空軍第一戰術戰鬥機聯隊慰問。（圖／台南市府提供）

記者詹宜庭／台北報導

針對國民黨主席朱立倫1日在中常會上批評「讓不分男女的學生都需要面對戰爭可能的危害」，台南市長黃偉哲表示，中國大陸若要對台動武，不可能區分性別和年紀，台南空軍基地每日從早到晚都有國軍戰機起飛監控擾台共機，「歡迎朱主席到台南實地體驗。」

對於媒體報導，教育部近日召集地方教育主管機關討論，要求將16歲以上學生不分男女動員計畫及名冊，確實填報全民防衛動員署新建雲端系統，戰時投入救護及武器生產。朱立倫今日批評，改善後備軍人戰力，絕不是要把未成年的學生也動員造冊，而且不分男女，讓大家面對戰爭危害，這讓所有家長與子女都不能接受。

對此，黃偉哲表示，沒有人希望面對戰爭，但是長期以來一直讓台灣面臨戰爭威脅的是中國大陸。面對中國大陸的恐嚇，台灣唯有提升戰備能力，以及深化全民國防，才能夠從軍事設備的硬體面到心理建設的軟體面都充分做好準備。

黃偉哲說，台南幾乎每天都能聽到國軍戰機起降，有時候一天還好幾次，既是日常操演，更多是因應共機擾台。根據國防部資訊，從2月28日到3月1日，就有25架次共機擾台，其中19架次進入西南空域，顯見台南在台灣的空防地位是重中之重。

黃偉哲強調，這種台南的日常，相信作為台南女婿的朱立倫應該深有所感，希望下次朱立倫到台南時，能夠多用點心思感受中國大陸對台灣的威脅，不要惡意阻擾台灣自我防衛的努力。