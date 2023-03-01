　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

他轟全動法修法恐引戰　黃偉哲歡迎朱立倫體驗「台南的日常」

▲▼黃偉哲曾率隊赴空軍第一戰術戰鬥機聯隊慰問。（圖／台南市府提供）

▲黃偉哲曾率隊赴空軍第一戰術戰鬥機聯隊慰問。（圖／台南市府提供）

記者詹宜庭／台北報導

針對國民黨主席朱立倫1日在中常會上批評「讓不分男女的學生都需要面對戰爭可能的危害」，台南市長黃偉哲表示，中國大陸若要對台動武，不可能區分性別和年紀，台南空軍基地每日從早到晚都有國軍戰機起飛監控擾台共機，「歡迎朱主席到台南實地體驗。」

對於媒體報導，教育部近日召集地方教育主管機關討論，要求將16歲以上學生不分男女動員計畫及名冊，確實填報全民防衛動員署新建雲端系統，戰時投入救護及武器生產。朱立倫今日批評，改善後備軍人戰力，絕不是要把未成年的學生也動員造冊，而且不分男女，讓大家面對戰爭危害，這讓所有家長與子女都不能接受。

對此，黃偉哲表示，沒有人希望面對戰爭，但是長期以來一直讓台灣面臨戰爭威脅的是中國大陸。面對中國大陸的恐嚇，台灣唯有提升戰備能力，以及深化全民國防，才能夠從軍事設備的硬體面到心理建設的軟體面都充分做好準備。

黃偉哲說，台南幾乎每天都能聽到國軍戰機起降，有時候一天還好幾次，既是日常操演，更多是因應共機擾台。根據國防部資訊，從2月28日到3月1日，就有25架次共機擾台，其中19架次進入西南空域，顯見台南在台灣的空防地位是重中之重。

黃偉哲強調，這種台南的日常，相信作為台南女婿的朱立倫應該深有所感，希望下次朱立倫到台南時，能夠多用點心思感受中國大陸對台灣的威脅，不要惡意阻擾台灣自我防衛的努力。

ET快訊
白癡公主父親「花葬」陽明山　被批搞特權！她無奈回應
冷氣團今晚抵台「低溫探10度」　這3天最冷
高股息新黑馬！每股配0.68元　16日前買進可領息
神佛級停車　名醫「台大周叔叔」正面曝！
丟丟妹掰了3年尪　「福哥」發聲
美國在台發出「撤僑通知」？　AIT回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

5年來日均25兒童因交通事故傷亡　邱臣遠：應立法校園周邊限速30公里

他轟全動法修法恐引戰　黃偉哲歡迎朱立倫體驗「台南的日常」

2024不挑明也不說死！　侯友宜「3不沾回應模組」曝光

牛煦庭宣布參選2024桃園立委　江啟臣聲援藍營新生代戰將

近半民眾對美保台承諾沒信心？　綠批藍：國際笑話

朱立倫喊全力阻擋「全動法」　民進黨：企圖製造恐慌

缺藥缺到「以藥換藥」　國民黨團要求政府以「國安層級」解決問題

鍾沛君提北市府停辦228追思會　謝佩芬：逃避沒用也可恥

美國在台發出撤僑通知？　AIT：向美國公民提供訊息的定期機制

遭高虹安點名新竹棒球場「有疏失」　吳堂安澄清：與事實不符

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

大熊「硬擠小水桶」泡澡！　一屁股坐下肉肉秒炸出XD

網紅韓安冉23歲要結第4次婚了！　男友「還沒到法定年齡」：先辦婚禮

車太鉉曝「金鍾國小孩讀UCLA」　狂造謠「是兒子」..他放棄掙扎XD

開車遇破百隻鴨圍繞圈2分鐘　不敢動...無奈停車打雙黃燈

5年來日均25兒童因交通事故傷亡　邱臣遠：應立法校園周邊限速30公里

他轟全動法修法恐引戰　黃偉哲歡迎朱立倫體驗「台南的日常」

2024不挑明也不說死！　侯友宜「3不沾回應模組」曝光

牛煦庭宣布參選2024桃園立委　江啟臣聲援藍營新生代戰將

近半民眾對美保台承諾沒信心？　綠批藍：國際笑話

朱立倫喊全力阻擋「全動法」　民進黨：企圖製造恐慌

缺藥缺到「以藥換藥」　國民黨團要求政府以「國安層級」解決問題

鍾沛君提北市府停辦228追思會　謝佩芬：逃避沒用也可恥

美國在台發出撤僑通知？　AIT：向美國公民提供訊息的定期機制

遭高虹安點名新竹棒球場「有疏失」　吳堂安澄清：與事實不符

120顆FM2當鹽巴！台版柬埔寨奪3命　他被求刑30年砸重金聘名律師

桃園旅宿管理連4年獲交通部評鑑特優　張善政：全力拚觀光發展

迪麗熱巴遮肚再爆懷孕！狗仔洩12秒「跟拍鐵證」　陸網反應一面倒

12星座吠陀占星3月運勢！雙子拓展人脈的開始　獅子人情支出變多

AKIRA師弟鈴木伸之爆搞大砲友肚　「不肯認小孩」要求墮胎

5年來日均25兒童因交通事故傷亡　邱臣遠：應立法校園周邊限速30公里

《鈴芽之旅》上映倒數1天　口碑破《你的名字》紀錄吸金1617萬

擬要求IQOS改中文名送審　國健署長證實「有人提出」：但我不贊成

《鬼家人》飆破2.43億！許光漢狗狗內褲流出　林柏宏驚悚鬼照曝光

白癡公主父親「花葬」陽明山　無良酸民批「搞特權」！她無奈回應了

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

政治熱門新聞

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

直擊！　最美發言人祕戀吳敦義次子

林明溱夫人哽咽盼公道　國民黨大咖南投齊力挺

今年補班太頻繁惹民怨　人事長：不排除修改放假辦法

最美發言人祕戀吳敦義次子　前妻是台灣五大家族千金

美國在台發出撤僑通知？　AIT：向美國公民提供訊息的定期機制

二二八國家紀念館聲明更正蔣萬安談話

張麗善跑行程遇老翁OHCA　跪地施作CPR救回72歲農會代表

祕戀過夜吳敦義次子！　最美發言人回應了：會很醜嗎

新竹球場賠償金額曝　高虹安點名他們賠

新竹棒球場咎責　內政部次長吳堂安被點名

快訊／疫情調查報告出爐　監委促衛福部：公開完整決策資訊

炫耀嗆到蔣萬安「殺人兇手」！　這群人合照比YEAH

林宅血案主謀呼之欲出　監委：懷疑有隱藏檔案

更多熱門

相關新聞

台南水情1日燈號轉橙燈

台南水情1日燈號轉橙燈

南部地區近期降雨情形不佳，台南市水情燈號自3月1日轉為減量供水的橙燈，中央預估曾文、烏山頭水庫至今年5月底，尚餘8700萬噸以上，南化水庫則有650萬噸以上蓄水量，台南市政府也依現行規定加強節水力道，1日市政會議中也由水利局陳報相關抗旱整備作為。

台南市積極打造幸福職場

台南市積極打造幸福職場

台南獲獎連連

台南獲獎連連

台南古都馬周日萬人開跑

台南古都馬周日萬人開跑

鐵工持榔頭攻擊　台南市府大門慘狀曝

鐵工持榔頭攻擊　台南市府大門慘狀曝

關鍵字：

朱立倫黃偉哲台南學生動員造冊

讀者迴響

熱門新聞

蔥油餅闆娘搓掉百鈔惹議　周遭店家揭她私下為人

38歲柯佳嬿沒生「幹嘛擔心別人卵子」

蔥油餅闆娘「300搓成200」　鍵盤柯南揪出破綻

LuxyGirls啦啦隊「丁字褲一字馬」干擾罰球

女客帶冰霸杯裝好市多飲料！他公審慘翻車

《超偶》冠軍驚爆瞞婚多年！

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

直擊！　最美發言人祕戀吳敦義次子

蔡天鳳隱藏貼文突被公開！　粉驚：帳號有他人在用

蔡天鳳10歲就認識現任尪！15歲被前夫奪愛

他海邊撿貝類　挖出1kg蚌蠣精

丟丟妹離婚了！確定掰了王心正3年婚

實習醫插管「插進食道」！她舌腫吐血慘死

蔡天鳳遭碎屍　命理師曝「名中有1字」要注意

蔥油餅闆娘搓掉百元鈔　2年前受害者現身

更多

最夯影音

更多
薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD
玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面