維護勞動權益穩定勞資關係　台南市積極打造幸福職場

▲保持勞資雙方互助合作的和諧關係、攜手創造幸福職場，是台南市長黃偉哲的重要施政目標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

保持勞資雙方互助合作的和諧關係、攜手創造幸福職場，是台南市長黃偉哲的重要施政目標，期望在勞工權益保障的前提下，勞資關係能夠再升級，1日台南市政會議中，也由勞工局呈報目前的相關執行成果。

台南市長黃偉哲表示，促進勞資關係和諧，夠帶動整體的產業發展，感謝勞工局長期的輔導與推廣，台南的勞資調解成立率逐年成長，比全國平均60%更高。希望大家繼續努力，讓勞資雙方關係能夠越來越好，「沒有最好，只有更好」，讓產業和整個城市也能更蓬勃發展。

勞工局表示，勞資關係的維護穩定措施，包括勞動權益推廣與校園宣導、勞資爭議調處與資源整合、以及團體協約簽訂與工會業務等。在勞動權益推廣與校園宣導部分，2019年至2022年計辦理292場校園巡迴宣導，8場次劇團演出(4160人次參加)。勞資會議宣導及輔導辦理在2019年為9976家；2020年為11688家；2021年為12372家，至2022年增加至13008家。

在勞資爭議調處與資源整合部分，勞資爭議調解成立率部分也逐年增加，在2022年達到74％；在大量解僱保護部分，2019至2022年共計認定理和保全等63家事業單位歇業，協助約927名勞工取得工資、資遣費及退休金之墊償，此外，也協助大量解僱案強制協商，在台糖公司量販事業部大量解僱案及益通光能科技大量解僱案中，分別強制協商6次及4次。

2022年底本市轄區總計有53家企業工會，台糖公司台南市企業工會等32家企業工會與事業單位簽訂團體協約，涵蓋率達60.37％，分別獲勞動部連續6年 頒發優等獎、特優獎肯定。

未來，市府也將持續輔導簽訂團協提昇勞動條件、成立勞資會議建置溝通平台、多元面向加強深植勞權教育、持續辦理調解委員專業訓練、多元管道妥處大量解僱案件並持續辦理勞工論壇、表揚模範勞工及績優工會。