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工程減廢、提升建照核發效率、積極輔導觀光旅宿業　台南獲獎連連

▲工程減廢、提升建照核發效率、積極輔導觀光旅宿業，台南市獲獎連連，市長黃偉哲親自表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲工程減廢、提升建照核發效率、積極輔導觀光旅宿業，台南市獲獎連連，市長黃偉哲親自表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市工務局針對土石方工程積極管理及查核，並提升執照核發速度及優化服務品質，分別獲內政部「2022年營建工程剩餘土石方處理與規劃設置土資場及流向管制督導考核」優等獎、2022年度建造執照與雜項執照相關管理業務推動情形考核」特優獎肯定。

此外，觀旅局辦理觀光業輔導，榮獲「交通部觀光局地方政府辦理旅館業及民宿管理輔導績效考核」特優等。柳營尖山埤渡假村及頑皮世界野生動物園，則再次榮獲交通部觀光局觀光遊樂業督導考核競賽特優等，1日市政會議中，由台南市長黃偉哲親自表揚。

黃偉哲市長表示，感謝工務局同仁對於營建剩餘土方的處理及規劃、設置土資場，還有針對土方的流向的管制及考核。另外，整個城市發展需要興建各項建築，都需要建築執照、使用執照及雜項執照的妥善管理，本次能夠榮獲內政部評比的特優獎，實屬不易。

▲工程減廢、提升建照核發效率、積極輔導觀光旅宿業，台南市獲獎連連，市長黃偉哲親自表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在2022年度內政部的營建工程賸餘土石方督導考核中，台南市被列為全台優等縣市之一，這是對市府同仁在土石方工程中優秀的管理及查核作業的肯定，也顯示南市府對於地球環境、減廢減碳所盡的一份心力。此外，2022年台南市建照執照核發計6051件，創近四年來新高，也在內政部辦理的「2022年度建造執照與雜項執照相關管理業務推動情行考核計畫」中獲得「特優」。

此外，觀光旅遊局積極輔導觀光旅宿業，獲得「交通部觀光局地方政府辦理旅館業及民宿管理輔導績效考核」特優等。從2019年度到2022年度，在市府團隊與旅宿業通力合作下，締造特優四連霸。國人出遊首選台南，春節期間就創下千萬旅客人次。

柳營尖山埤渡假村擁有旅館、遊湖、餐飲、露營等多元休閒遊憩型態，自2008年起迄今，已經連續15年榮獲交通部觀光局觀光遊樂業督導考核的特優等。頑皮世界野生動物園也表現卓著，從2011年起至今，也是連續12年獲得特優等。黃偉哲市長也再次恭喜柳營尖山埤渡假村及頑皮世界野生動物園，再次榮獲交通部觀光局觀光遊樂業督導考核競賽特優等，可說是台南之光，也成功吸引來自全台灣的目光。

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