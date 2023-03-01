台南古都馬周日萬人開跑　黃偉哲邀請跑者欣賞古城風光

▲台南古都國際半程馬拉松，即將於3月5日登場，台南市長黃偉哲邀請參賽跑者，能夠飽覽古城風光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

以「古蹟密度最高」及「傳統特色小吃」聞名的台南古都國際半程馬拉松，即將於3月5日登場，有來自全國各地近2萬名跑者，其中包含295位來自39國的外籍選手，將齊聚台南熱血開跑。

台南市長黃偉哲表示，台南古都馬拉松路線經過精心規劃，讓參賽跑者能夠飽覽古城風光，今年報名人數更是突破疫情前的紀錄，非常歡迎參賽者來台南，更邀請大家來沿線為選手加油。市議員周嘉韋、Ingay Tali穎艾達利、黃肇輝、李啟維也到場關心。





黃偉哲表示，台南市有兩大馬拉松，一個是全台灣歷史最悠久的曾文水庫馬拉松，另一個就是有著古蹟風光與府城美食而享有盛名的古都馬拉松。黃偉哲特別感謝台灣港務股份有限公司開放安平港區周遭路線，讓跑者能夠欣賞港區的風光，此外也感謝台南市體育總會、贊助廠商、志工團隊以及所有台南市民的支持，才能成就這場獨特的馬拉松。





黃偉哲表示，3月初的台南天氣還不會太熱，是適合路跑的天氣，希望所有參加的跑者都能夠享受這場馬拉松，享受台南的古城風光。



台南古都國際半程馬拉松具有全台灣文化景點密度最高、獨家港區景色的賽道及豐盛美食等特色，賽事貼心規劃陪跑員列車、豐盛美食補給、專業救護團隊、熱情加油團，17.5公里處還設有美食大道，提供烤雞、豬腳、古早味蛋糕、虱目魚丸、蜂蜜滷味、仙草蜜及現打果汁等多樣特色美食小吃，為跑者補充能量。





行前記者會特別邀請到了2021年全國運動會馬拉松金牌選手吳睿恩分享自己的訓練計畫，吳睿恩建議跑友在訓練計畫及休息間要取得平衡，並在沒有運動傷害的前提下持續自我訓練，跑步將能漸入佳境。本屆古都半程馬拉松特別與摩曼頓Momentum合作規劃4周8堂課訓練課程，賽事當天也安排專業配速員擔任領跑，協助想突破個人成績的跑友創下最佳紀錄。





台南市體育局也特別提醒各位選手，把握機會享受在地店家推出優惠住宿服務，憑藉參賽號碼布還可以免費暢遊赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋等古蹟，選手眷屬也可享有門票半價優惠。

體育局也提醒台南市民朋友，本次賽事交通管制區域涵蓋中西區、南區及安平區，管制路段包含南島路、慶平路、建平路、國平路、永華路二段、中華西路二段、府前路、南門路、健康路、新樂路、新港路、漁光路、光州路、安億路、慶平路、建平路、平通路、文平路、國平路、永華路等路段。本賽事管制方式採分段管制，並於部分車流量較大且全線封閉之賽道進行前一路口提醒及引導，減少民眾交通受影響時間，各管制路口均有架設管制時間路牌，請市民朋友於賽事當日依管制人員引導行車，詳細賽事交通管制資訊請至台南市政府體育局官網(http://www.sports.tn.edu.tw/html/main)查詢。