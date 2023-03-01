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台南水情1日燈號轉橙燈　黃偉哲呼籲市民共同節約用水

▲南部地區近期降雨情形不佳，台南市水情燈號自3月1日轉為減量供水的橙燈，台南市長黃偉哲要求開源節流，並請民眾節約用水一起抗旱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南部地區近期降雨情形不佳，台南市水情燈號自3月1日轉為減量供水的橙燈，台南市長黃偉哲要求開源節流，並請民眾節約用水一起抗旱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部地區近期降雨情形不佳，台南市水情燈號自3月1日轉為減量供水的橙燈，中央預估曾文、烏山頭水庫至今年5月底，尚餘8700萬噸以上，南化水庫則有650萬噸以上蓄水量，台南市政府也依現行規定加強節水力道，1日市政會議中也由水利局陳報相關抗旱整備作為。

▲南部地區近期降雨情形不佳，台南市水情燈號自3月1日轉為減量供水的橙燈，台南市長黃偉哲要求開源節流，並請民眾節約用水一起抗旱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，事實上台南市的水情不容樂觀，所幸市府也配合中央水利署、水資源局以及相關的單位提早因應，啟動相關的抗旱措施，提早一天就可以多節省50000噸，但是因為由於農業灌溉用水量龐大而且是必要的，大家仍然要共體時艱，一起努力來節約用水，另外也要積極的尋找調度更多水源，供應多種不同的用水需求。

在多省水的部分，南市府各局處都積極加強執行，包括使用回收水、關閉非急需或非必要用水等，廣場、戲水池停用水量每日65噸，運用回收水量每日約4800噸；台南市工業區自主節水率超過10％，每日約6000 噸、用水回收率達95％以上，每日1200噸。用水大戶預計減量供水，民生擴大夜間減壓供水（夜間10時至白天6時)，預計每日出水100萬噸以下。

▲南部地區近期降雨情形不佳，台南市水情燈號自3月1日轉為減量供水的橙燈，台南市長黃偉哲要求開源節流，並請民眾節約用水一起抗旱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在南科及經濟部工業區廠商自主節水及製程用水回收部分，南科園區自主節水整體9.3％，達節水7％目標，使用回收水總計約300CMD，2022年12月導入永康再生水，2023年1月台積電自建再生水廠開始供水，合計每日供應南科園區1.3萬CMD再生水。此外，經濟部工業區自主節水整體17.9％，達節水7％目標，使用回收水園區2月累積使用483噸。

▲南部地區近期降雨情形不佳，台南市水情燈號自3月1日轉為減量供水的橙燈，台南市長黃偉哲要求開源節流，並請民眾節約用水一起抗旱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在多找水源的部分，抗旱井已完成整備共每日3萬噸，支援工業及民生次級用水使用；台南市代管6台及中央3台RO機組，每台設計量400CMD 9台共3600CMD，經盤點共計41家廠商有潛在取水需求，水利署預計3月初陸續啟動供水。建築工地抽水再利用，台南市目前施工中大面積及深開挖工地共13處，預估每日可提供約1萬噸地下水可再利用。此外，至2023年3月安平及永康水資中心可供應達 18000 噸再生水。

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台南水情橙燈黃偉哲節約用水

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