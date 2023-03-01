鐵工持榔頭攻擊　台南市府大門慘狀曝！他稱「為人民發聲」

記者林悅／台南報導

鄭姓男子1日下午1時23分許前往台南市政府永華市政中心二樓，持榔頭砸毀六扇玻璃門，被市府駐警當場逮獲，鄭嫌初步向警方表示，為抗議人民生活困頓，為了人民發聲，持工地用榔頭砸毀市府大門，惟說詞改了又改，案經市警四分局依毀損公物罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲鄭姓男子1日下午1時23分許，前往台南市政府永華市政中心二樓，持榔頭砸毀六扇玻璃門，被市府駐警當場逮獲依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局駐衛警保大警員江健清，3月1日執行市長室守望勤務，於下午1時23分許，聽到市府二樓中庭有異常聲響，到現場查看發現大門（六扇玻璃門）遭人使用工地用大榔頭毀損，現場逮捕43歲鄭姓男子（台南玉井人，有毒品紀錄）。

市警四分局警方獲報後隨即調派線上巡邏警力到場接辦，經查鄭姓男子，自稱從事鐵工業，1日向老闆告假之後自行開車到永華市政中心，持工作用的大榔頭砸毀六扇玻璃門，尚未發現其他共犯。

警方初步詢問，鄭嫌表示此次抗議係因人民生活困頓，為了替人民發聲，持工地用榔頭砸毀市府大門。惟隨後其犯罪動機改了又改，犯罪目的說法反反覆覆，無具體確定之原因，目前犯案動機正積極調查釐清外，並追查有無其他共犯，全案將依毀損公物罪嫌移送台南地檢署偵辦。