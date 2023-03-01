歐洲出版巨擘警告　AI可能「取代」記者！旗下新聞媒體預告裁員

▲德國大型媒體集團警告，AI系統可能取代記者。圖為美國人工智能公司「OpenAI」與微軟合作開發的「ChatGPT」。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

被認為是歐洲最大數位出版公司的德國媒體巨擘斯普林格（Axel Springer）在內部信件中警告，新聞記者未來可能被ChatGPT等人工智慧（AI）系統取代。斯普林格旗下《圖片報》（Bild）、《世界報》（Die Welt）等大型紙媒已經準備裁員，並轉型成純數位媒體公司。

根據《衛報》報導，斯普林格執行長杜普納（Mathias Doepfner）2月28日在一封給員工的內部信件中表示，「AI有可能讓獨立新聞產業變得比以往更好，或者直接取而代之。」他提到，微軟與Open AI合作的ChatGPT等時下當紅的AI工具有望在資訊領域掀起一場「革命」，而且很快就會在「資訊整合」方面超越人類記者。

杜普納表示，理解這樣的變化對於出版業的未來存亡至關重要，「只有創造出最好的原創內容的人才能生存下來。」他認為，媒體必須專注於調查性新聞報導與原創評論，但探究事件背後的「真實動機」依舊會是記者的工作。

斯普林格旗下擁有德國《圖片報》和《世界報》、波蘭發行量最大的日報《Fakt》、總部設在美國的新聞網站Politico與《商業內幕》（Business Insider）等。集團正在尋求提高《圖片報》與《世界報》的營收，除了轉型成純數位媒體外，因自動化與AI的新聞應用越來越多，也預告即將裁員。杜普納沒有具體說明將解雇多少員工，但他承諾不會裁減記者、作者或專業編輯的人數。

報導指出，斯普林格並不是第一家使用AI技術生成新聞的出版商，今年1月美國新聞媒體公司BuzzFeed宣布計畫使用AI來「強化」內容與回應網路提問。英國《鏡報》與《每日快報》同屬的報業集團Reach也成立了AI工作小組專門研究ChatGPT等系統學習的潛力和侷限性。

不過，AI工具在新聞的應用也有爭議。據報導，科技網站「CNET」過去一直在使用AI生成文章，並在發布前由人工編輯審核以確保正確性，今年1月時被另一個科技網站「Futurism」報導揭露，AI自動生成的文章中超過半數必須由人工除錯，CNET隨後也坦承AI程序的確存在侷限性。