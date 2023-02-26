ChatGPT出現詐騙！他1步驟慘被「穩定扣款1200元」要剪卡了

▲「ChatGPT」掀起熱潮後，許多人都想嘗試玩看看，但詐騙集團卻趁虛而入。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國人工智能公司OpenAI開發聊天機器人ChatGPT爆紅，短短2個月用戶就達到1億人，創下歷史紀錄。沒想到，詐騙也跟上ChatGPT的風潮，上架多個仿冒的App供人下載，只要輸入資料就會被穩定扣款1200元，目前已苦主受害。

有網友在臉書社團「ChatGPT 生活運用」發文表示，他日前用Google商店下載了ChatGPT的App，想說為何應答不流暢，甚至有點笨，去看了評價才知道，「我下載到仿的」，且這App是「專門用來盜取信用卡帳號的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該App的評論處，有一名林姓網友於20日留言表示，「這是個釣魚App，會要你輸入信用卡號，我被盜刷了1200，現在要換卡了，X！」

▲▼ChatGPT出現假冒的App，許多用戶輸入信用卡資料後被盜刷1200元。（圖／翻攝Google商店）



網友看完紛紛留言，「一堆收割錢包的APP要小心喔」、「App如果不是官方出的還是不要亂裝」、「你下載到工人智慧了」、「官方目前沒有APP 版本，大家平時使用這種非官方的服務要小心一點」、「詐騙果然都跑得比大眾快很多」。

此外，也有苦主在PTT以「小心假的chatGPT軟體」發文表示，該App跳出填寫信用卡資料的要求，他本以為要綁定才能使用，填寫過程也沒看到要付任何金額，最後卻直接扣款。

苦主表示，他打給電信人員確認，發現真的有被盜刷1200元，且該App雖然透過Google商店，但刷卡紀錄會跳過Google，因此消費紀錄不會顯示，也難以退款。最後，電信人員告知他無法取消交易，有可能會像訂閱制每個月扣款，最後建議他更換信用卡，「可能要摸摸鼻子認了」。

▼下載App前可先觀察一下評論，避免被詐騙。（圖／翻攝Google商店）

