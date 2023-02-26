　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

ChatGPT出現App詐騙！他1步驟慘被「穩定扣款1200元」要剪卡了

▲▼美國人工智能公司「OpenAI」開發的「ChatGPT」掀起熱議。（圖／路透）

▲「ChatGPT」掀起熱潮後，許多人都想嘗試玩看看，但詐騙集團卻趁虛而入。（圖／路透）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國人工智能公司OpenAI開發聊天機器人ChatGPT爆紅，短短2個月用戶就達到1億人，創下歷史紀錄。沒想到，詐騙也跟上ChatGPT的風潮，上架多個仿冒的App供人下載，只要輸入資料就會被穩定扣款1200元，目前已苦主受害。

有網友在臉書社團「ChatGPT 生活運用」發文表示，他日前用Google商店下載了ChatGPT的App，想說為何應答不流暢，甚至有點笨，去看了評價才知道，「我下載到仿的」，且這App是「專門用來盜取信用卡帳號的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該App的評論處，有一名林姓網友於20日留言表示，「這是個釣魚App，會要你輸入信用卡號，我被盜刷了1200，現在要換卡了，X！」

▲▼ChatGPT出現App詐騙！輸入資料「穩定扣款1200元」他中招慘了。（圖／翻攝Google商店）

▲▼ChatGPT出現假冒的App，許多用戶輸入信用卡資料後被盜刷1200元。（圖／翻攝Google商店）

▲▼ChatGPT出現App詐騙！輸入資料「穩定扣款1200元」他中招慘了。（圖／翻攝Google商店）

網友看完紛紛留言，「一堆收割錢包的APP要小心喔」、「App如果不是官方出的還是不要亂裝」、「你下載到工人智慧了」、「官方目前沒有APP 版本，大家平時使用這種非官方的服務要小心一點」、「詐騙果然都跑得比大眾快很多」。

此外，也有苦主在PTT以「小心假的chatGPT軟體」發文表示，該App跳出填寫信用卡資料的要求，他本以為要綁定才能使用，填寫過程也沒看到要付任何金額，最後卻直接扣款。

苦主表示，他打給電信人員確認，發現真的有被盜刷1200元，且該App雖然透過Google商店，但刷卡紀錄會跳過Google，因此消費紀錄不會顯示，也難以退款。最後，電信人員告知他無法取消交易，有可能會像訂閱制每個月扣款，最後建議他更換信用卡，「可能要摸摸鼻子認了」。

▼下載App前可先觀察一下評論，避免被詐騙。（圖／翻攝Google商店）

▲▼ChatGPT出現App詐騙！輸入資料「穩定扣款1200元」他中招慘了。（圖／翻攝Google商店）

▲▼ChatGPT出現App詐騙！輸入資料「穩定扣款1200元」他中招慘了。（圖／翻攝Google商店）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
冷氣團發威！「9縣市低溫特報」　1地區急凍6°C↓
板橋車站落軌！男捲入車底慘死「血肉模糊」
蔡天鳳前夫帶1760萬落跑！遭逮「蓋黑布鎖鐵鏈」送醫
女兒想要小孩！媽媽親自幫「授精」　輕哄：寶寶果汁進去了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小資族嘆月底吃超商度日！釣出專家曝「續命3招」：每月省千元起跳

ChatGPT出現詐騙！他1步驟慘被「穩定扣款1200元」要剪卡了

北市籲：加油跳停就好　停3秒再抽油槍

國道塞5小時崩潰！時間管理大師「下車刷牙+做體操」　奇葩影曝光

台中高中生家逢變故　警「每天帶他吃鴨肉飯」默默付錢：怕他餓了

快訊／冷氣團發威！氣象局發「9縣市低溫特報」　1地區極凍6°C↓

「嫌蛋貴就不要吃！」苦苓3句話看雞蛋之亂：不吃又不會死

快訊／強烈大陸冷氣團來了　氣象局20：45發布「4縣市」大雨特報

Netflix留著「錄影帶血液」！影迷首次讓電影定格多虧「暫停鍵」

投胎3次都失敗！弟弟急託夢「1句話」　結局神展開

正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈

不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

屏東家庭酒後亂鬥還毆警　妻兒齊出手4人全被逮！

李聖經超辣弔唁氣死爸爸情婦　《原來這就是愛啊》誰也別惹她

女員工被騙冷氣能聲控　 「成功開機」興奮捂嘴笑

陳零九分手後首露面　一舉動帥到邱鋒澤「好MAN喔」

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

小資族嘆月底吃超商度日！釣出專家曝「續命3招」：每月省千元起跳

ChatGPT出現詐騙！他1步驟慘被「穩定扣款1200元」要剪卡了

北市籲：加油跳停就好　停3秒再抽油槍

國道塞5小時崩潰！時間管理大師「下車刷牙+做體操」　奇葩影曝光

台中高中生家逢變故　警「每天帶他吃鴨肉飯」默默付錢：怕他餓了

快訊／冷氣團發威！氣象局發「9縣市低溫特報」　1地區極凍6°C↓

「嫌蛋貴就不要吃！」苦苓3句話看雞蛋之亂：不吃又不會死

快訊／強烈大陸冷氣團來了　氣象局20：45發布「4縣市」大雨特報

Netflix留著「錄影帶血液」！影迷首次讓電影定格多虧「暫停鍵」

投胎3次都失敗！弟弟急託夢「1句話」　結局神展開

土耳其軍隊遭削權架空　喪失黃金時間救災動能

小資族嘆月底吃超商度日！釣出專家曝「續命3招」：每月省千元起跳

誓言加大對俄施壓　歐盟追加制裁121名個人和實體

俄發動戰爭週年西方紛挺烏　澤倫斯基欲會習近平

ChatGPT出現詐騙！他1步驟慘被「穩定扣款1200元」要剪卡了

國一北上19.5K火燒車！女駕駛驚逃見車底竄火　嘆：可能輾到東西

基隆228檔案　證實「鐵絲穿手掌腳踝」串起多人丟下海

歡慶《新世界狂歡》遊戲一周年！限定主題咖啡廳台北、台中同步登場

父女吵架女兒賭氣下車　半途遭遇「隨機擄人」跳車逃生滿臉血

北市籲：加油跳停就好　停3秒再抽油槍

禮儀師幫女亡者腦漿撿乾淨　一看「身分證後6碼」愣：巧合？

生活熱門新聞

快訊／強烈冷氣團到　4縣市大雨特報

上周16.5萬人腹瀉就醫！創疫情以來新高

他慨捐「10億蓋手扶梯」！烘爐地急回應了

即／9縣市低溫特報！1地區極凍6°C↓

Joeman聯名飯糰打折沒人買！全場曝1缺點

哪些科系「難讀又低薪？」網點名：薪資跟屎一樣

請走祖先！年輕人少1動作「4男丁全死了」

「台灣鹿角蕨大賞」神獸珍妮600萬售出！

投胎3次都失敗！弟弟急託夢「1句話」　結局神展開

雞蛋之亂掀對立！苦苓嘆：不吃又不會死

他見路邊長出一串珍珠　千人認證吃過

國道塞車5小時！時間管理大師刷牙+做體操

Joeman蛋包飯「用4顆蛋↑」　Toyz開戰

台中學生家逢變故　警帶他吃鴨肉飯默默付錢

更多熱門

相關新聞

獨／老字號名店網路開賣　老闆踢館：不要再騙

獨／老字號名店網路開賣　老闆踢館：不要再騙

網路詐騙要注意！高雄市一家知名冷氣工程公司因為名氣很大，遭到不明人士在臉書以他們公司名稱開粉專販售產品，讓這名知名冷氣公司的老闆氣到跳腳，直奔派出所提告，不過疑似是境外帳號，逼得老闆只好親自在詐騙臉書的留言底下，直接留言「不要再騙了」！

拿到「富邦好市多卡」但額度好低　銀行主管曝5大潛在原因

拿到「富邦好市多卡」但額度好低　銀行主管曝5大潛在原因

接到「名下銀行卡涉洗錢」　陸人秒匯遭詐

接到「名下銀行卡涉洗錢」　陸人秒匯遭詐

防ChatGPT影響甄選入學公平性　教部：由招聯會制訂指導原則

防ChatGPT影響甄選入學公平性　教部：由招聯會制訂指導原則

網紅跟ChatGPT聊天「要求回答哈哈」

網紅跟ChatGPT聊天「要求回答哈哈」

關鍵字：

ChatGPTApp詐騙信用卡

讀者迴響

熱門新聞

快訊／強烈冷氣團到　4縣市大雨特報

同志女兒想要小孩！媽媽親幫授精

即／北海道發生規模6.1地震　最大震度5弱

上周16.5萬人腹瀉就醫！創疫情以來新高

他慨捐「10億蓋手扶梯」！烘爐地急回應了

TWICE娜璉「招牌兔寶寶牙」消失了

壽司郎又被鬧！少年「拿酒精狂噴壽司」

快訊／台鐵板橋站1男落軌！捲入車底慘死

陸女星爆「懷金主小孩」急嫁男星當煙霧彈

傳「聯昇發號」已翻覆　漁業署未發現

日本「站壁櫻花妹」激增！　成交價曝光

即／9縣市低溫特報！1地區極凍6°C↓

名媛遭烹煮毀屍　澳門38年前傳「賣人肉叉燒包」真相成謎

陳零九分手後首露面！　公然牽手「舊愛」

Joeman聯名飯糰打折沒人買！全場曝1缺點

更多

最夯影音

更多
正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈

正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈
不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面