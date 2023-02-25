AI生成「天菜正妹」直逼真人　火辣寫真曝！鄉民暈爆：小模要失業了

▲AI生成的小模。（圖／翻攝自TASUKU2023推特）

記者朱祖儀／綜合報導

近來人工智能AI聊天機器人程式ChatGPT引起話題，AI繪圖也有許多討論。一名日本網友就分享，用AI繪圖生成的小模寫真照，看到每張都是天使臉孔、魔鬼身材，且和真人十分相似，讓不少鄉民看了相當震驚，直呼「小模準備失業了」、「太香了吧！以後還需要真人嗎？」

一名網友在PTT分享數張AI生成的小模寫實寫真，看到照片中的女生擁有一雙水汪汪的大眼睛加上小巧的鼻子，臉蛋相當精緻，還換上不同衣服，做出各式各樣的動作，全都栩栩如生，再搭配身後的背景毫無違和感，即使2人同框也幾乎找不到破綻，一時之間根本無法分辨是真人還是AI製圖，難怪讓原PO忍不住驚嘆，「看來又是一個頂級咒術師…不知道以後會不會有AI模特兒寫真書」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原來這一系列照片，全都是由日本創作者、推特帳號「TASUKU2023」製作出來的，他使用自行訓練出的AI模組，再由AI所生成製作的圖片，並不是真實拍攝，也難怪原PO會看傻，在推特上也有超過3萬人關注。

照片被分享到PTT後，網友紛紛留言表示「好香，而且好像，感覺出現不肖人士用AI網美發大財都不奇怪」、「小模真的要失業了」、「大家都是九頭身小臉」、「我覺得我快分辨不出來了」、「有這個誰還要看真的小模？AI不香嗎」、「以後真人不修圖才能和AI圖有區別」、「現在AI的仿真寫真，真的是大大的符合我的喜好」、「以後用AI生成品質快又好」、「這比一堆修圖修爆的小模還像真人」、「以現在來說，可能比真人照騙還自然了」。

▲網友看法。（圖／翻攝自PTT）

但也有人認為，「這種尺度最多只能算是偶像寫真而已，發發IG騙騙人還行，還達不到電子寫真的標準」、「有種過度使用修圖軟體的感覺」、「不太可能影響到COS啦，除非以後展場大家都推一個等身」。