台南十大傳奇「台銀抗議車」凌晨強勢回歸　下午又被拖走

記者林悅／台南報導

被列為台南十大傳奇之一，中西區府前路一段台灣銀行前「抗議車」，因長期占用停車位，1月18日被台南市交通局會同二分局全數拖吊，隨後在2月3日深夜「抗議車」再度出現台銀前停車格位，交通局2月4日下午再將2部抗議車拖走移置，沒想到今天(1日)「抗議車」凌晨又悄悄回歸，只不過，交通局會同警方下午又迅速把車拖走。

▲台南十大傳奇台灣銀行前「抗議車」3度回歸，3月1日凌晨再停1部抗議車，但下午又被交通局會同警方拖吊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南十大傳奇台灣銀行「抗議車」，被台南市交通局會同二分局2度拖吊移置清空，未料228連假之後，於3月1日凌晨台銀前停車格又被停放一輛「抗議車」，二分局經依法通報台南市交通局後，交通局會同市警二分局於１日下午1時50許，將該部台銀前停車格位內的抗議車拖吊移置，展現公權力不容挑戰的決心。

台南市交通局指出，為保障市民停車權益，台南市政府加強取締違規加裝框架遊動廣告車輛停放公告禁停路段的違規行為，2023年1月完成拖吊府前路1段台銀前停車格的違規車輛，2月3日發現違規車輛再度停放，經交通局、法制處、警察局等相關單位研議，認為應屬累犯行為，需要強力執法，才能遏阻車主屢次違規行為，經完成限期改善程序，逾期仍未見車主駛離，於2月4日下午強制拖吊保管。而3月1日凌晨再度發現違規車輛停放，迅速依法拖吊移置。

交通局長王銘德指出，市府維護改善停車秩序及交通安全公權力不容挑戰，也呼籲該車主應循合法管道闡述意見，不宜採用此類手法長期占用路邊停車位，以免影響其他民眾用路安全與停車權益。交通局指出，針對該車主屢屢無視法令的行為，將會同警方持續關注，若民眾發現類似違規行為，亦請向交通局或警方反應以利即時處理，確保市民停車權益。