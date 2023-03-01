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開店前10分鐘「排出一條肥龍」！輾壓隔壁50嵐　台南人吐真心話

▲開店前10分鐘「排出一條肥龍」！輾壓隔壁50嵐。（圖／「台南大叔的吃喝玩樂」授權引用）

▲店門還沒開，就出現等候人潮。（圖／「台南大叔的吃喝玩樂」授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣手搖飲百花齊放，在殘酷的市場競爭下，想殺出一條血路並非易事。美食YTR「台南大叔的吃喝玩樂」日前就拍到，對街手搖飲店還沒開門營業，就出現驚人的排隊人潮，讓他忍不住直呼，「前世一定燒好香。」

台南大叔向《ETtoday新聞雲》記者表示，這間「藥師的私房紅茶」剛好在他們店的對面，當時大約開店前10分鐘，就有不少客人卡位，從騎樓排到路邊，「平常日是也都會排隊，只是假日真的誇張。」

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他也不禁笑說，「我自己是不太習慣喝，應該說是沒有讓我覺得有需要去排隊買，但他的茶葉用的不錯，是少數可以喝無糖的紅茶。」

大叔在臉書粉專「台南大叔的吃喝玩樂」PO出這一幕，引發熱烈回響，大票網友留言直呼，「完全不給隔壁50嵐面子」、「你沒看到的是，他們背後的努力」、「超好喝，排爆應該的」、「以前我們在買時都沒什麼人，現在紅起來了」、「還沒爆紅買過一次，不過就那次」。

▲開店前10分鐘「排出一條肥龍」！輾壓隔壁50嵐。（圖／「台南大叔的吃喝玩樂」授權引用）

▲PO文釣出不少台南人。（圖／「台南大叔的吃喝玩樂」授權引用）

另外，不少台南人直言，「店本來在長榮路2段買過2次，後來搬去府前路就只買過1次，離我家很近，但開店時間很難抓，經過都剛好沒開」、「我覺得滿好喝的啊，但是人多我會喝50嵐更快」、「這間飲料店真的好喝，不過他創業初期也是很辛苦，我有經歷過他從成大一直奮鬥到甜又鮮旁邊」、「這間不錯，但是台南還有更好喝的，我是不會說的」、「真台南人，只喝過一次，跟喝藥一樣，旁邊甜又鮮才是在地人的選擇」、「紅茶還不錯喝，但是排成這樣真的誇張了」、「這間和雙全，我都喜歡」、「開始爆紅了嗎？買過好幾次都沒排什麼隊，但也沒有想像中的那麼好喝」、「沒關係～就讓觀光客去排隊唷，不要排我喝的那家就好」、「我其實都喝隔壁甜又鮮，夾在中間的50嵐變成空蕩蕩的分隔線」。

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