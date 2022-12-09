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聚焦永續創新　新創盛會「好食好事DEMO DAY」12／14登場

▲▼好食好事基金會,好食好事加速器,頂新和德,農業永續,全球暖化。（圖／好食好事基金會提供）

▲好食好事Demo Day 於1214 (三)下午正式登場，11家食農新創企業將進行創新經營成果發表會。

圖、文／好食好事基金會提供

由好食好事基金會所推動的台灣第一個食農新創加速器「好食好事加速器」，將於12/14（三）下午率領11家飲食農業新創企業，於華南銀行國際會議中心進行年度發表會，會中將聚焦如何透過飲食農業的科技與商業創新來推動減碳與永續發展，歡迎產業人士報名參與。

近年全球暖化導致極端氣候，加上新冠疫情、烏俄戰爭等環境因素影響，食農產業的供應鏈與發展面臨嚴峻挑戰。頂新和德基金捐助成立的好食好事基金會，自2018年成立「加速器計畫」所輔導及培育的45家台灣食農新創團隊中，經過營運體質調整、確立商業模式，以及市場擴展等多方輔導下，不僅整體資本額增長幅度累積達新台幣3億元以上，也挺過疫情衝擊，存活率高達96%，高於一般新創企業的存活率。

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今年第五屆「好食好事加速器」從60家台灣食農新創團隊中選拔出11家，主題涵蓋永續食農、食農科技、營養保建及在地創新等4大領域。從7月底開始接受為期4個月的指導課程，每個團隊有3位專屬業師顧問陪伴，將商業模式或產品調整到最佳狀態。

亮點新創包括：以回收農業廢棄物，將植物纖維材料製成食物餐具，並銷往歐美的鉅田潔淨；結合太陽能發電、封閉式禽舍養殖，以對抗禽流感威脅，進而振興台灣鵝業的向天歌科技農業；以及因應網購包裝過度浪費，與電商業者共同打造循環包裝經濟生態圈的配客嘉等各項永續題材創新。

▲▼好食好事基金會,好食好事加速器,頂新和德,農業永續,全球暖化。（圖／好食好事基金會提供）

▲各式永續及循環經濟新創主題發表是本次活動亮點。

本年度發表會（Demo Day）預計12/14（三）下午13:30正式登場，當天除有11家食農新創企業將進行創新經營成果發表，也邀請到國際氣候變遷專家-澳洲世界展望會氣候行動小組首席顧問東尼．芮納多（Tony Rinaudo）現場專講，分享如何在氣候變遷下，發展農業永續的行動對策；此外，在「焦點論壇」中則邀請台灣高通、樹冠影響力投資、艾滴科技等，進行企業、投資、新創三方論壇，將探討企業如何與新創成為策略夥伴，推動研發創新。活動報名網址： https://reurl.cc/Ay3b5Y

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好食好事基金會好食好事加速器頂新和德農業永續全球暖化

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