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今年補班太頻繁惹民怨　人事長：不排除修改放假辦法

▲▼國道塞車 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲國道塞車。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳家祥／台北報導

今年連假多，但因都是透過調整放假而來，連帶也讓補班變多，許多民眾大喊吃不消，預計今年這類狀況還有3次。對此，人事行政總處人事長蘇俊榮說，「未來10年這樣的狀況預計還會碰到一次」，明年大概會先維持小年夜進行調整放假；蘇說，過去非正式民調有7成民眾都希望連假多一點，大家有意見就來改，盡量找最大公約數，該去修改102年補假辦法的還是會修改。

為利政府行政機關上班日及放假日之安排有所依據，並彈性調整放假日期，於102年3月5日配合「紀念日及節日實施辦法」所定紀念日及節日之放假規範，訂定「政府機關調整上班日期處理要點」。蘇俊榮表示，國定假日紀念日是內政部所訂，人事行政總處只針對禮拜二、禮拜四碰到假日調整的部分。他說，這次針對連假太多的聲音雖不多，但還是會重視，明年安排放假日的時候，會把調整放假的部分再做一些收斂。

蘇俊榮指出，今年動到6天調整放假，「未來10年這樣的狀況預計還會碰到一次」，調整的話會考慮重要節日，例如春節、清明節，「會以變動最少的情況下，簽給行政院」。

蘇俊榮舉例，調整小年夜的話可以避免返鄉的大塞車，要考慮到交通運輸問題，且一年一次，但會不會變動到要調班，「未來10年有些會、有些不會」。

「當然現在很多聲音的，大家還是想放連假。」蘇俊榮說，本來在民國102年就訂辦法，就按照這個遊戲規則進行，大家有意見就來改，畢竟執政也不是鐵板一塊，每個人都有每個人的期望值，考慮到多元價值判斷，會因應大家的期望。

蘇俊榮透露，大概明年先維持小年夜，其他再跟相關部會討論，會跟教育部、經濟部、金管會等討論，用共識決找出最大公約數，「會盡量訂一個大家都可以接受的，不會有人百分之百滿意，之前非正式民調7成都希望連假多一點」，只是這次的聲音好像都是負面，例如股票無法跟國際接軌等。

蘇俊榮說，本來在調班都會面臨到這議題，大家講的意見都很正常，這些聲音都會納到新的一年整體規劃，「有發聲都很棒，這些不發聲的也會考量到他們立場，會抓一個平衡」。

最後，蘇俊榮說，今年補班狀況比較特殊，「清明放5天，放假的時候大家都很開心」，會尊重大家想法，盡量找最大公約數，該去修改102年補假辦法的還是會修改。

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