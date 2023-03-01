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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

▲國道三號北上大溪埔頂隧道今天下午1時許發生3車追撞事故，警方現場處理，但後方已造成嚴重回堵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

今年連假多，方便大家出遊，但因此造成補班，民眾怨聲四起。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者陳家祥／台北報導

對於今年連假不斷，造成補班異常多，有人開心也有人不滿意，有在野黨立委呼籲不必「硬把連假串起來」。人事行政總處回應，有民眾反映今年調整放假及補班次數太多，但也有民眾認為假放得不夠多，目前還在評估中，人總會持續蒐集各方意見，做為日後研修參據。人總也提到，綜觀未來5年，調整放假次數均不超過3次。

人事總處表示，為利政府行政機關上班日及放假日之安排有所依據，並彈性調整放假日期，於102年3月5日配合「紀念日及節日實施辦法」所定紀念日及節日之放假規範，訂定「政府機關調整上班日期處理要點」，其中第4點及第5點規定，放假之紀念日及節日如遇到星期二或星期四將一律調整放假；農曆除夕前一日（小年夜）為上班日者，調整該上班日為放假日，除特殊情形外，以前一週的星期六補行上班為原則。

人事總處指出，112年總放假日數為116天，因應調整放假次數為6次，所以分別要在1月7日、2月4日、2月18日、3月25日、6月17日、9月23日等6天進行補班，所以今年還剩下3個補班日。

人事總處表示，連續假期可以鼓勵民眾從事國內旅遊，亦有助於紓解工作壓力，增進內需市場及促進經濟發展，又民眾如有個人需求，仍可於補行上班當日自行請假。

人總指出，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，至於公營事業機構人員的放假，原則上比照辦理；軍人的放假，則屬國防部主管權責，應依該部規定辦理。各級學校適用的學年度行事曆，是由各該主管教育行政機關訂定。此外，民間企業人員的放假涉及勞動基準法相關事項，應依該法主管機關勞動部的規定辦理。

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