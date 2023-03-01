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柬埔寨爆「禽流感傳人」致死！陳吉仲：家禽暫不考慮打疫苗

▲▼農委會主委陳吉仲 公平會主委李鎂 立法院經濟委員會 缺蛋相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲農委會主委陳吉仲 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊惠琪／台北報導

衛福部今（1日）指出，柬埔寨新增2例H5N1禽流感確定病例，自2月24日起提升該國新型A型流感旅遊疫情建議等級至第二級警示(Alert)。針對禽傳人事件再度發生，農委會主委陳吉仲今表示，為有效掌控禽傳人，暫不考慮針對禽類施打禽流感疫苗，未來會看疫苗有效性與技術發展再評估。

立法院經濟委員會今邀請國發會、經濟部、公平會、財政部及法務部等部會，到立法院進行「面對物價高漲與缺蛋荒，政府相關管控機制與因應對策」專題報告並備質詢。

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針對媒體詢問柬埔寨傳出禽流感禽傳人事件，農委會如何因應？陳吉仲表示，世界動物衛生組織(WOAH)正在討論，像美國等先進國家，不施打禽流感疫苗的原因之一，就是擔心H5N1會禽傳人，才沒有要施打疫苗，否則東南亞等先進國家，包括中國大陸都有施打禽流感疫苗，雖然可以對禽流感有抑制，但會對禽傳人造成不好控制，這也是國內還沒有施打疫苗主因。

陳吉仲說，兩周前已請農委會副主委杜文珍跟學術界積極討論此議題，並討論是否可以讓H5N1不要在地化，目前看來如果不要在地的話，可能需要更大的、強力的措施，像是2017年有H5N6也是會禽傳人，當初採取最激烈的「7天禁宰禁運」措施，把病毒清除掉；H5N1也希望可以盡量減少，會再跟衛福部討論，做好防疫工作。

針對是否施打禽流感疫苗防疫，陳吉仲回應，目前暫不考慮，但未來要看整個疫苗的有效性，因為不僅事涉家禽產業，還要考慮公衛部分，現在WOAH內部也在積極討論，如果為了降低家禽的影響，先進國家也有考慮要施打，但我國現在還在討論中，要視未來的技術而定，目前暫不考慮施打。

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