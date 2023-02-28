　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

消費者賺到了！拉麵店「缺蛋改用雞叉燒」　業者嘆：咬牙吸收成本

▲受蛋荒波及，拉麵店以雞叉燒肉替代溏心蛋。（圖／白川麵場提供）

▲受蛋荒波及，拉麵店以雞叉燒肉替代溏心蛋。（圖／白川麵場提供）

記者楊惠琪／台北報導

台灣正面臨史上最嚴重的缺蛋危機，不但消費者搶不到蛋，也重創餐飲業和食品加工業者。一家位於新北市中和區的日式拉麵店，因為廠商通知無蛋可供，怕客源流失，只好暫時用成本較高的雞叉燒來替代。業者無奈表示，只能咬牙吸收成本，希望蛋荒危機可以盡快解除。

位於中和區圓通路的平價拉麵店「白川麵場」，平均一碗拉麵約180元至230元，每碗拉麵均含一整顆溏心蛋和三片雞叉燒肉，餐點頗受好評，因缺蛋改用兩片雞叉燒替代後，一碗拉麵可吃到五片厚實的雞叉燒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

店老闆盧先生說，最近雞蛋廠商供應量不穩，上周直接通知無蛋可供，不曉得何時才會恢復供應，因為溏心蛋幾乎是店內拉麵品項的重頭戲，擔心影響消費者上門意願，只好用兩片雞叉燒來替代溏心蛋，雖然雞肉成本也上漲，咬著牙也只能吸收成本。

盧先生說，開店兩年，剛開始遇到疫情、後來各種原物料高漲，每碗拉麵成本至少增加20多元，去年只好微調單價，基本款拉麵每碗從160元漲至180元，但從今年初開始，雞蛋、雞肉等物料成本持續上漲，坦言營運壓力很大，希望這次蛋荒可以盡快解決，蛋價恢復平穩。

農委會畜牧處指出，因禽流感及氣候因素導致國內雞蛋供應量減少，目前每日雞蛋供應量11萬2千箱（一箱200顆），近期每日消費量缺口約在50萬顆至80萬顆之間波動，以北部餐飲業、大型通路較受影響。

畜牧處表示，為解決短期需求，執行「短期專案進口」將進口500萬顆，紓解3月供蛋吃緊問題，第一批從澳洲的進口殼蛋已經運抵台灣，目前正進行相關檢疫措施，預計最快明天（3/1）就可供應給加工業者，而國內中雞場、蛋雞場預計3月陸續復養，可望提高產蛋率，紓緩雞蛋供給壓力。

ET快訊
巴菲特大讚「2檔股票」：年年配息像生日禮物
快訊／蔥油餅老闆娘女兒道歉了！「媽媽很難過」
快訊／蔡天鳳全家抵肢解現場！媽媽崩潰「掩面大哭」
來台2連敗！古巴教頭怒了：不要一天到晚買東西
快訊／火燒城中城奪46命！冷血黃格格腰痛求交保　法官打臉了
快訊／中和隧道多車追撞！　大回堵
快訊／大咖男星昏迷！　醫告知：沒希望了
成人展套票賣2萬六！9大福利曝　他傻眼：誰買得下手

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

開箱50億高雄旅運中心！內部設施曝　3／6搶看豪華郵輪靠港美景

正妹229生日！哀怨曬身分證「又被世界略過」　1.8萬人狂祝賀

蔥多餅女兒道歉「媽媽很難過」：多收100元是誤會　網看完更怒了

消費者賺到了！拉麵店「缺蛋改用雞叉燒」　業者嘆：咬牙吸收成本

國5北向「紫爆」車多時速不到20km　午後11條地雷壅塞路段曝

殯葬業者曝「遺體不完整3做法」　喊話香港政府重判：彰顯公正

連假運量「日增6萬人」買坐票卻擠不上火車！台鐵派員疏導站票客

國防部動員令！16歲以上學生協助保家衛國　家長團體批：製造恐慌

228收假日車流順暢！埔鹽交流道北上封閉　警預估下午現車潮

成人展賣2萬6千元套票！「9大福利曝」他傻眼：誰買得下手

婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

郭書瑤幫狗洗澡超狼狽苦笑：好荒謬　女力爆發抱大型犬「偉晉幫開門XD」

張進德2局下開轟助富邦領先！　蔣智賢美技讓古巴打者看傻眼

見白人正妹頸紋「免費」　華裔男傻眼：別亂刺青

上百隻鯉魚入住發財車後斗　老闆花3年DIY「土豪式魚池」

女神被追走！癡情弟等2年　分手後眾人前大聲公告白

駕駛不甩管制逆向被按喇叭　後座男不滿嗆：有什麼問題

自製尾牙服裝出奇招！　扮華燈初上燈箱還得獎

開箱50億高雄旅運中心！內部設施曝　3／6搶看豪華郵輪靠港美景

正妹229生日！哀怨曬身分證「又被世界略過」　1.8萬人狂祝賀

蔥多餅女兒道歉「媽媽很難過」：多收100元是誤會　網看完更怒了

消費者賺到了！拉麵店「缺蛋改用雞叉燒」　業者嘆：咬牙吸收成本

國5北向「紫爆」車多時速不到20km　午後11條地雷壅塞路段曝

殯葬業者曝「遺體不完整3做法」　喊話香港政府重判：彰顯公正

連假運量「日增6萬人」買坐票卻擠不上火車！台鐵派員疏導站票客

國防部動員令！16歲以上學生協助保家衛國　家長團體批：製造恐慌

228收假日車流順暢！埔鹽交流道北上封閉　警預估下午現車潮

成人展賣2萬6千元套票！「9大福利曝」他傻眼：誰買得下手

任天堂退出2023年E3展　遊戲業三巨頭缺席全球指標電玩展

周揚青比基尼照「豐滿上圍」衰遭網質疑！　釣出本人2字揭密真相

正崴印度工廠失火　公司：無人員傷亡

盼共同記取歷史！　國民黨談228和平紀念日：別讓錯誤再度發生

超級幸運男！不小心買2張同號彩券　直接中頭獎「爽贏740萬」

T1大亂鬥涉「社維法」警喊辦　律師曝動手球員下場：難逃開罰

228事件76周年中樞紀念台南舉行　沿續前輩勇氣與正義守護台灣民主自由

94歲華裔影星感言被讚爆　「製片人說亞洲人不夠優秀」：現在看看我們

虎斑貓手抱魚娃娃　遮半臉露嚴肅表情「視力檢查」：本喵準備好了

開箱50億高雄旅運中心！內部設施曝　3／6搶看豪華郵輪靠港美景

生活熱門新聞

男友太醜！　她喊「瘦黑大」：但對我很好怎辦

蔥油餅闆娘耍老千！　找錢300變200影片曝

明一天內掉13度！上班日變天轉涼

Toyz開飲料店擠爆西湖站　她試喝喊會回購

連假飛長灘島玩！一家人到機場「4天旅程全毀」

妹子徵男伴吃屋馬「可過夜、不愛愛」！1條件被酸爆

今晨7.4℃！　明晚變天雨來了

親友祝過世親人「畢業快樂」！看板感動萬人

好市多「超值1神物回歸」！她讚佛心：8年沒漲價

「天喜桃花」加持　4生肖今年脫單結婚都來

90%台灣女生有「1優點」　他搭捷運狂讚

好市多經典蛋糕疑縮水7cm！員工揭真相

趣探險之丘挨轟尖叫聲擾民！居民：快精神崩潰

桃園關公像焚毀爆災難！命理師預言2023國內7厄運

更多熱門

相關新聞

第一批澳洲進口雞蛋來了！　農委會：最快3/1供應給加工業者

第一批澳洲進口雞蛋來了！　農委會：最快3/1供應給加工業者

國內蛋價從本月13 日調漲後，重回去年7月歷史新高，全台又陷入「蛋蛋危機」。農委會主委陳吉仲日前宣布，為解決短期需求，祭出「短期專案進口」將進口500萬顆，紓解3月供蛋吃緊問題。據了解，第一批從澳洲的進口殼蛋已經運抵台灣，目前正進行相關檢疫措施，預計最快3月1日就可供應給加工業者。

門票不漲？北動物園討論轉型法人

門票不漲？北動物園討論轉型法人

矢板明夫揭日本雞蛋也漲價！　喊話台灣應共體時艱：我也會少吃蛋

矢板明夫揭日本雞蛋也漲價！　喊話台灣應共體時艱：我也會少吃蛋

雞農哥：比起1萬房價，雞蛋哪有貴

雞農哥：比起1萬房價，雞蛋哪有貴

一神物蛋白質比雞蛋高！營養師：減肥好零嘴

一神物蛋白質比雞蛋高！營養師：減肥好零嘴

關鍵字：

蛋價缺蛋農委會漲價餐飲業

讀者迴響

熱門新聞

屋內影片曝！名媛碎屍　廚房設雙爐頭瓦斯爐

男友太醜！　她喊「瘦黑大」：但對我很好怎辦

蔡天鳳頭顱「放青菜煮湯」　高大成推測原因

蔥油餅闆娘耍老千！　找錢300變200影片曝

蔡天鳳遭碎屍　命理師曝「名中有1字」要注意

明一天內掉13度！上班日變天轉涼

一隻阿圓搭船「突遭男子抓腋下」

蔡天鳳現任老公首現身！

Toyz開飲料店擠爆西湖站　她試喝喊會回購

不是換錢！特休「1用法」過來人戰翻

福特「新國民7人座休旅」現身

《康熙》郭世倫呼麻消失10年　「翻身成老闆」近況曝光

她在男友胸口貼麻醉貼布　默看呼吸中止亡

納豆復工「錄2集突喊卡」！背後原因曝光

連假飛長灘島玩！一家人到機場「4天旅程全毀」

更多

最夯影音

更多
婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸

婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸
國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

郭書瑤幫狗洗澡超狼狽苦笑：好荒謬　女力爆發抱大型犬「偉晉幫開門XD」

郭書瑤幫狗洗澡超狼狽苦笑：好荒謬　女力爆發抱大型犬「偉晉幫開門XD」

張進德2局下開轟助富邦領先！　蔣智賢美技讓古巴打者看傻眼

張進德2局下開轟助富邦領先！　蔣智賢美技讓古巴打者看傻眼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面