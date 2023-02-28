消費者賺到了！拉麵店「缺蛋改用雞叉燒」　業者嘆：咬牙吸收成本

▲受蛋荒波及，拉麵店以雞叉燒肉替代溏心蛋。（圖／白川麵場提供）

記者楊惠琪／台北報導

台灣正面臨史上最嚴重的缺蛋危機，不但消費者搶不到蛋，也重創餐飲業和食品加工業者。一家位於新北市中和區的日式拉麵店，因為廠商通知無蛋可供，怕客源流失，只好暫時用成本較高的雞叉燒來替代。業者無奈表示，只能咬牙吸收成本，希望蛋荒危機可以盡快解除。

位於中和區圓通路的平價拉麵店「白川麵場」，平均一碗拉麵約180元至230元，每碗拉麵均含一整顆溏心蛋和三片雞叉燒肉，餐點頗受好評，因缺蛋改用兩片雞叉燒替代後，一碗拉麵可吃到五片厚實的雞叉燒。

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店老闆盧先生說，最近雞蛋廠商供應量不穩，上周直接通知無蛋可供，不曉得何時才會恢復供應，因為溏心蛋幾乎是店內拉麵品項的重頭戲，擔心影響消費者上門意願，只好用兩片雞叉燒來替代溏心蛋，雖然雞肉成本也上漲，咬著牙也只能吸收成本。

盧先生說，開店兩年，剛開始遇到疫情、後來各種原物料高漲，每碗拉麵成本至少增加20多元，去年只好微調單價，基本款拉麵每碗從160元漲至180元，但從今年初開始，雞蛋、雞肉等物料成本持續上漲，坦言營運壓力很大，希望這次蛋荒可以盡快解決，蛋價恢復平穩。

農委會畜牧處指出，因禽流感及氣候因素導致國內雞蛋供應量減少，目前每日雞蛋供應量11萬2千箱（一箱200顆），近期每日消費量缺口約在50萬顆至80萬顆之間波動，以北部餐飲業、大型通路較受影響。

畜牧處表示，為解決短期需求，執行「短期專案進口」將進口500萬顆，紓解3月供蛋吃緊問題，第一批從澳洲的進口殼蛋已經運抵台灣，目前正進行相關檢疫措施，預計最快明天（3/1）就可供應給加工業者，而國內中雞場、蛋雞場預計3月陸續復養，可望提高產蛋率，紓緩雞蛋供給壓力。