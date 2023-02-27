第一批澳洲進口雞蛋來了！　農委會：最快3／1供應給加工業者

▲國內又陷蛋蛋危機，農委會緊急從澳洲進口雞蛋應急。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價從本月13 日調漲後，重回去年7月歷史新高，全台又陷入「蛋蛋危機」。農委會主委陳吉仲日前宣布，為解決短期需求，祭出「短期專案進口」將進口500萬顆，紓解3月供蛋吃緊問題。據了解，第一批從澳洲的進口殼蛋已經運抵台灣，目前正進行相關檢疫措施，預計最快3月1日就可供應給加工業者。

針對近來引起的蛋荒，立法院經濟委員會將在3月1日邀請相關部會報告，農委會日前送交立院的書面報告，因未載明「短期專案進口」的來源國家，再度引發網友熱議。但農委會今（27日）證實，第一批從澳洲進口的雞蛋已運抵台灣，最快後天就可以開始調度給加工端業者。

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農委會畜牧處副處長江文全表示，短期專案進口措施會以澳洲為主，考量雞蛋的品項（殼蛋、液蛋）與保存期限，以及國內蛋中雞場換羽與復養狀況等，會按排程陸續進口，第一批從澳洲進口的殼蛋，這兩天已經運抵台灣，最快後天加入調度。至於首批進口數量，農委會不願透露。

江文全進一步指出，為提高國內產蛋率，全力協助種雞場、蛋中雞場及蛋雞場增養及復養，農委會3月將啟動獎勵機制，這幾天連假都忙著與中雞場業者交換意見，具體的獎勵措施與補助方案，近日就會公布。