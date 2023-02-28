救命蛋搭機來台！首批澳洲進口雞蛋抵台畫面曝光

▲首批進口雞蛋搭乘華航從澳洲起飛。（圖／農委會提供）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價重回去年7月歷史新高，全台又陷入「蛋蛋危機」。為解決短期需求，農委會祭出「短期專案進口」措施，將進口500萬顆雞蛋，紓解3月蛋荒。農委會今晚（28日）表示，已於上周六（2/25）透過華航班機，從澳洲進口首批雞蛋36萬顆，並公布澳洲進口雞蛋抵台照片。

農委會指出，已啟動短期專案進口，透過國外進口雞蛋來補充國內短期缺口，不會影響國內市場價格。進口雞蛋將透過「進口補足加工、加工釋出消費」方式，將進口雞蛋提供加工業者使用，另從加工業者端釋出國產雞蛋，以滿足通路端消費者購買國產雞蛋的需求。

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農委會說明，近期因氣候低溫、疫病持續影響造成雞蛋產量減少，又寡產逾齡母雞偏多，加上農曆年節蛋雞場調節生產，造成換羽雞隻數量增加，目前雞蛋每日供應量約11萬2千箱。





▲首批36萬顆澳洲進口雞蛋已飛抵台灣。（圖／農委會提供）

農委會進一步指出，為確保國產雞蛋穩定供應，中長期措施則要加速逾齡寡產母雞群淘汰更新，但近來種禽進口亦受到國際禽流感影響，對此農委會去年已協助蛋種雞業者辦理進口蛋種雛雞，原進口23萬隻，增為26萬隻，於今年再增為進口30萬隻，以增加雛雞生產供應量，預計今年雛雞生產可達2500萬隻以上，待飼養後可投入日後雞蛋生產。

農委會表示，將獎勵蛋中雞增養更新產蛋雞群提升生產效率，投入補助更新傳統禽舍等措施，強化蛋雞產業生產韌性。強調會持續密切監控產銷供需動態及進口雞蛋，提高國內雞蛋庫存量與調配能力，以穩定國內消費需求及平穩蛋價。