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威力彩明飆10億！「4星座」得獎運旺　中獎秒把老闆開除

生活中心／綜合報導

財神爺還沒睡醒，威力彩連12槓，明天頭獎上看10億元，你上車了嗎？命理專家清水孟國際塔羅「小孟老師」以行星運轉角度，分析出「4星座」得獎運非常旺，快來看看自己有沒有上榜！

▲▼ 財運,招財貓,運勢,好運。（示意圖／翻攝自pexels）

▲威力彩連12槓，明天頭獎上看10億元，你上車了嗎？（示意圖／翻攝自pexels）

Top4：水瓶座

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土星在3月2日在水瓶座加速運行，開始好運加倍運轉，若能隨身穿搭金色物品或多吃根莖類食物，就能讓財神降臨，好運不斷，另外，3月2日周四也可以在用意念觀想大地，因為土星為大地之母，觀想完再去購買彩劵，說不定有神奇效果。

Top3：雙魚座

雙魚座太陽與海王星入命宮財運看漲，尤其偏財運絕佳，然而海王星為財稅水，建議3月2日購買彩劵前能穿水藍色的衣服，或者擦藍色的指甲油，更可以多喝水，就能吸收到旺財能量，財運就能從天而降。

Top2：牡羊座

牡羊座婚神星與木星落入本命宮，會有很多驚喜會發生，建議於下午3：00-5：00間，找出太陽方向，延著手錶3點到5點鍾的方向，找到最近投注站購買彩劵，說不定會買到大獎。

Top1：金牛座

金牛座3月2日太陽，天王星駐守本命宮位，驚喜財運財水旺盛，會有很多強大金錢能量，若可以在3月2日中午到傍晚間飲用熱茶，或用罐泉水在桌上畫一個圓圈代表圓滿，再於下午3：00-5：00間到投注站選號，說不定財神爺會來找你，賜給你更多財富。

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