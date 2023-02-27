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女大生「想穿瑜珈褲」上體育課！又怕被討厭　全場2關鍵吵翻

▲▼緊身瑜珈褲單穿出門被媽罵「沒家教」 網：長輩都討厭這褲子。（圖／翻攝自unsplash免費圖庫）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫unsplash）

網搜小組／周亭瑋報導

近年來，運動風穿搭掀起熱潮，路上經常可見女生們外穿運動內衣、瑜珈褲等，就有女大生發文求問，「穿瑜珈褲去上體育課很奇怪嗎？」而網友們反應兩極，一派人搖頭勸退，建議她穿運動褲即可，但也有人覺得，自己開心就好。

女大生日前在Dcard直呼，「請問各位姐妹，穿瑜珈褲去學校上體育課會很奇怪嗎？因為我平常穿的衣服不太有運動休閒類的，也不太喜歡那種風格的衣服，所以不想花錢去買，再加上本身有在上皮拉提斯，有蠻多瑜珈褲的。」

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她直言，很怕穿瑜珈褲上課會被同學討厭，而身邊朋友都說沒差，「但怕他們是講客套話，所以上來問問。」

對此，許多女性網友直言，私密處或臀部形狀超明顯，所以不太建議，或者能穿較長版的上衣，「穿個至少會蓋住屁股的上衣會比較好，如果是稍微短版的上衣，比較凸顯身材沒錯，但就怕有人誤會成騷之類的，可是一般來說大家都喜歡看好身材，都不會排斥吧」、「我搞不懂為什麼現在一堆人穿這樣就出門了，是想讓大家看到妳身材很好？有的連私密處跟臀部都明顯到讓人覺得不雅觀的程度，真的不要因為流行就一味盲從，身材好可以穿其他衣服來展現」、「如果是跑步打球那種不要吧，濕答答的形狀會很明顯」、「之前路上看到有人穿瑜珈褲，然後形狀超明顯，不要嘴我為什麼要看人家那邊，就真的超明顯一包」、「不要駱駝蹄就好，我也喜歡穿瑜珈褲運動，舒服又好看」。

▲運動（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

不少人中肯表示，「當然這件事本身是沒問題的！穿什麼本來就是妳的自由，但若不幸同堂課有一些臭嘴八婆，可能會被說愛露身材、騷阿之類的，然後男生可能會看，不過妳不介意的話就沒差」、「高中運動褲是大學體育課的好朋友」、「覺得猶豫就不要穿，會一直在意，無法專心上課」、「這邊不是歐美國家，不會管妳穿怎樣，但台灣就是會私底下說妳，上個課穿這樣想勾引誰，當然想怎樣穿沒人管的了妳」、「可以穿啊...如果妳不怕輿論壓力」、「追求先進歐美的穿著可以，但還是不能忽略環境和文化有所侷限的認知」

當然，也有一派認為，穿衣是個人的自由，「看到留言真的嚇到，除了穿著較保守的人滿多的之外，驚訝會有人說身材好才能這樣穿，我認為穿什麼衣服應該是自己決定，應是無論高矮胖瘦、無關性別的吧，我自己也是胖妹一個，但我都會穿出門，而且完全不在意別人說什麼，因為真的不關別人的事」、「這需要討論嗎？妳爽就穿阿」、「同學有穿，覺得沒差」。

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