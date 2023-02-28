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一家8人點一碗粥被嫌佔位　刷1星負評轟老闆「台南沒人情味」

▲金門小吃,廣東粥,燒餅。（圖／記者于佳云攝）

▲8人佔2桌「只點一碗粥」被老闆嫌佔位，竟狂刷1星負評猛酸「以為台南有人情味」。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

二二八連假出遊潮，不少人到台南享用美食。不過，有一家8人到某間鮮魚湯消費，只點一碗虱目魚粥共食，又不滿老闆說他們占用2張桌子，竟狂刷1星負評嗆老闆態度差，「還以為台南是個有人情味的地方」。事件曝光後，許多台南人狂刷5星「補血」替店家反嗆「人情味不是這樣糟蹋的」掀起熱議。

台南某間鮮魚湯業者的Google評論可見，有3名同行顧客27日留下1星負評，稱一家人到店內用餐，只是「點比較少」，就被老闆「罵」佔位，「什麼態度？你們要不要直接關店，別人就不會佔到貴店的位子？」

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▲▼一家8人點一碗粥被嫌佔位　刷1星負評轟老闆「台南沒人情味」。（圖／翻攝自Google評論）

▲顧客留下負評稱一家人只是「點比較少」就被罵佔位，「1顆星算高的」；點圖可放大。（圖／翻攝自Google評論）

其他2人也刷1星負評附和，甚至情緒勒索，「老闆態度差得可以，有夠誇張，吃個飯整個都沒心情了」、「還以為台南是個很有人情味的地方，就因為你一個老闆走到我面前開罵，直接顛覆我三觀，就因為我們點比較少影響你們生意？說話可以好好說話嗎？咆哮吼個屁？」

▲▼一家8人點一碗粥被嫌佔位　刷1星負評轟老闆「台南沒人情味」。（圖／翻攝自Google評論）

▲▼其他同行顧客也留下1星負評，還情勒「以為台南有人情味」；點圖可放大。（圖／翻攝自Google評論）

▲▼一家8人點一碗粥被嫌佔位　刷1星負評轟老闆「台南沒人情味」。（圖／翻攝自Google評論）

對此，店家則回應，「您好！台南是有人情味的地方，沒錯的！我們地方就這麼小，內用就5張桌子，你們8個人點一碗虱目魚粥吃，一群人佔了2桌，請問這樣合理？我們覺得您們也沒有在尊重我們店家，謝謝您一顆星評價。」

事件經在地粉專「台南式」、臉書社團「爆料公社」披露，引發熱議。許多網友紛紛留言，「太奇葩了！八個人點一碗粥還理直氣壯」、「人情味，這句最近好常拿來情勒」、「看這家人給過Google評論的店家都集中在桃園」、「全世界都知道他們來台南丟臉了」、「塔位要不要也擠一下就好？」

還有人說，「老闆也蠻有禮貌的，還會謝謝他們的一顆星」、「他們也刷新我三觀」、「到時候規定低消，又會被酸愛錢、沒人情味」、「台南的人情味是留給人的」、「誇張八人兩桌一粥，換來百篇五星正評」、「一碗粥能給八人吃，這肯定份量很足，佛心老闆」、「為什麼要有低消，這就是活生生的例子」。

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