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館長開噴Toyz！一聽橙芝汗賣87元「超好笑，吃我的汁液」

記者曾筠淇／綜合報導

實況主Toyz（劉偉健）投資的手搖飲品牌「拾汣茶屋」於2月27日進行壓力測試，吸引不少人前去排隊領免費飲料。事後館長透過直播開噴Toyz，「詐欺的、販毒的，你很乾淨嗎？你哪隻毛啊？台灣這種風氣可以啊！」並說87元的橙芝汗是「吃我的X！超好笑，吃我的汁液」。

針對Toyz開手搖飲店，館長（陳之漢）透過直播開噴2點，首先Toyz說自己開店了，那現在負責人要換人了嗎？「店現在是你的嗎？你什麼毛店是你的啊？負責人是什麼名字啊？加盟主去問一下」，如果Toyz根本不是負責人，以後有法律責任要怎麼負責？再者，Toyz的刑期什麼時候要到，之後被關了，這些店怎麼辦？

館長說，他經營電商5年、健身房10年，何時問粉絲要不要加盟？但Toyz不是，才在經營初期就已經開放加盟，根本是「割韭菜」，不要說他欺負香港人，「我最挺香港人了」，所以這間店到底是誰的？

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▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長開噴Toyz。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

事實上，Toyz先前曾說，他和一個很專業的飲料店品牌合作，保證用更好的原物料，但給出更便宜的價格，「我先說，我後面很有可能我的生命是會有危險的」。

對此，館長也不禁開罵，Toyz把別人的飲料店都說得很糟，「你開飲料店你成本最低，別人都在騙人，別人開這麼多家都在騙人？」他坦言自己真的已經忍很久了。

值得一提的是，該飲料店雖主打低價，但「橙芝汗」卻要87元。Toyz先前曾說，橙芝汗的價格絕對符合內容物，除了新鮮橙汁、芝士奶蓋，還添加了能量飲，可以讓運動成效更好，成本也真的不便宜。由於這品項與館長名字同音，因此館長也噗哧一笑，「我會賣一個雜碎椅子嗎？是誰先無聊的？」

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長評論「橙芝汗」。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

對於「橙芝汗」這個名稱，館長也說「都吃我的XX（指生殖器），讚啦！」購買的民眾付了87元，還要幫他服務，「這個飲料不是我幫他（Toyz）取名的，他自己羞辱自己的」，覺得好喝的話，看能喝多久，肯定又香又濃，「我喜歡大力吸」。

「大家不是說很有哏、很好笑嗎？」館長說他早就知道這個品項，但他在等，「等他開店那天啊，看誰比較好笑啊？都吃我的X（指生殖器），超好笑，吃我的汁液，男人怎麼會有汁？我沒有叫他取這個名字吧？你在吸我的汁，什麼汁？」

最後館長也說，他覺得會去購買橙芝汗的人，一定很喜歡他，不然飲料品項這麼多，為何偏偏要喝「陳之漢的汁？想一想也是啦哈哈哈哈哈哈哈」。

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