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恐龍台南後壁現蹤　幫忙帶路探尋蘭花起源

▲2023台灣國際蘭展即將於3月4日開幕，五大展館之一的「主題館」除了展現蘭花品種的多樣性，並首度引進4隻遠古大型恐龍模型入展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2023台灣國際蘭展即將於3月4日開幕，五大展館之一的「主題館」除了展現蘭花品種的多樣性，並首度引進4隻遠古大型恐龍模型入展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023台灣國際蘭展即將於3月4日開幕，五大展館之一的「主題館」除了展現蘭花品種的多樣性，並首度引進4隻遠古大型恐龍模型入展，水池、森林小徑，搭配恐龍逼真的吼叫聲，讓人仿彿置身6500萬年前的白堊紀，預期也將成熱門打卡亮點。

今年蘭展主題館邀請花藝大師吳維宏擔任藝術總監，帶領民眾探訪蘭花的起源、演化，最後至富涵現代科技感的造景。吳維宏表示，國外專家藉由一隻封存於琥珀中的蜜蜂背上的蘭花花粉塊，發現蘭花祖先可能早已生活在6500萬年前恐龍時期，也因此今年主題館大手筆與恐龍展策展單位合作，引進腕龍、雙脊龍、暴龍和克柔龍等4隻擬真恐龍，讓原本靜態的蘭花展更加生動。

▲2023台灣國際蘭展即將於3月4日開幕，五大展館之一的「主題館」除了展現蘭花品種的多樣性，並首度引進4隻遠古大型恐龍模型入展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳維宏強調，其實恐龍在本次展覽中擔任的是「引路」的角色，代領大家認識蘭花起源，也希望來參觀的民眾領略生命的法則，在體驗遠古生命曾經的震撼之外，也能帶著對大自然敬畏的心，走向未來。

從蘭花起源區往前走，映入眼簾的是大片懸掛的蘭花，代表的是蘭花演化及大量繁值時期；再往前走則是充滿聲光的蘭花進化時期，值得一題的是，此次主題館特別與代表台灣出賽的電氣裝配國手合作，製作細緻的工藝品，再透過光線投射，打造會呼吸會跳動的花朵，讓整個主題館更具生命動感。

▲2023台灣國際蘭展即將於3月4日開幕，五大展館之一的「主題館」除了展現蘭花品種的多樣性，並首度引進4隻遠古大型恐龍模型入展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳維宏感謝蘭展提供年輕一代的花藝師及電工專業學子有一展長才的舞台，讓更多人看見台灣的孩子其實不簡單，同時也讓花卉植栽產業更欣欣向榮。

台南市政府表示，「2023年台灣國際蘭展」於3/4至3/19，於台南後壁區台灣蘭花生物科技園區舉行，將有主題館、競賽館、花育館、商務館、市集館、主題大道、蘭花公園、萬代湖等展區，主題館以「蘭花魔鏡-看見新起點」為策展主題，透過魔鏡的神奇力量，窺探蘭花的前世今生，歡迎全國民眾共襄盛舉，更多活動詳情請至「2023台灣國際蘭展」官網 https:tios.tw// 查詢。

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