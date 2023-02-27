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大陸 大陸焦點 特派現場

陸H1N1流感大爆發　抗病神藥1歲以上到成年皆可服用「賣到斷貨」

▲大陸抗流感藥物奧司他韋。（圖／翻攝紅星新聞）

▲大陸抗流感藥物奧司他韋，可以適用1歲以上孩童及成年人。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸近期甲型流感（H1N1）及諾如病毒（諾羅）大爆發，感染人數甚至超過近年影響全球的新冠疫情，尤其在部分學校、托育機構還出現孩童集中發燒等情況，引起外界關注。對此，在大陸被稱為流感「神藥」的奧司他韋在民間出現瘋狂搶購的情況，甚至部分地區每天份額都賣到斷貨，只能等待緊急補貨。

▲大陸抗流感藥物奧司他韋。（圖／CFP）

▲大陸抗流感藥物奧司他韋。（圖／CFP）

《紅星新聞》報導，此輪流感以甲型H1N1為主，南、北方省份流感樣病例百分比略有上升。本週共報告108起流感暴發疫情，其中94起為A（H1N1）pdm09，6起為A（H3N2），4起為A型（亞型未顯示），4起為流感混合感染。

為應對流感爆發，大陸民眾購買被稱為對抗流感最有效的藥物「奧司他韋」，阿里健康大藥房數據顯示，15mg*10袋/盒的磷酸奧司他韋顆粒標價60元（人民幣，下同），月銷量6萬+，另一規格銷量也達1萬+；75mg*6粒/盒的磷酸奧司他韋膠囊標價85元，月銷1萬+；磷酸奧司他韋乾混懸劑價格為109元/瓶，銷量2000+。

相較於網購，實體店面的藥物配送便顯得有些跟不上疾病流行的腳步。根據藥物配送軟體定位北京市朝陽區某辦公區，周邊僅有9家藥店可在當日配送奧司他韋，海淀區某住宅區可即時配送的藥店也只剩9家；再將定位分別切換至上海市靜安區某住宅區、成都市武侯區某住宅區，可當日配送奧司他韋的藥店數量分別是5家、1家。

北京市一間藥店負責人透露，「流感都是一陣一陣的，這種藥對感冒也沒用，所以我們不會進太多，都是隨進隨賣。」而成都市一間藥店員工也表示，目前該藥店只有奧司他韋顆粒，膠囊已經售罄，要等第二天補貨。

大陸目前市面上抗流感病毒藥物分三大類，分別為神經氨酸酶抑制劑、血凝素抑制劑和M2離子通道阻滯劑。其中，神經氨酸酶抑制劑主要有三個藥品，包括奧司他韋、扎那米韋及帕拉米韋。

奧司他韋由於大人小孩都可以使用，因此被認為是抗流感神藥。主要可起到抑制神經氨酸酶的作用，可以抑製成熟的流感病毒脫離宿主細胞，從而抑制流感病毒在人體內的傳播，以起到治療流行性感冒的作用。奧司他韋適用於成年和1歲及1歲以上兒童的甲型和乙型流感治療，也可用於成年和13歲及13歲以上青少年的甲型和乙型流感預防。

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