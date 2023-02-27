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大陸 大陸焦點 特派現場

中國再爆「甲流疫情」學校700近200人高燒直接停課　藥被搶光

▲▼咳嗽,感冒,過敏,難過（圖／取自免費圖庫pexels）

▲大陸近期甲型流感爆發。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新冠疫情尚未離開，大陸又遇上甲型流感（H1N1）及諾如病毒（諾羅）大爆發。大陸國家流感中心日前發布《流感監測週報》，7天內南、北方省份流感病毒檢測陽性率持續上升，新增108起流感樣病例暴發疫情。許多學校出現大量師生感染高燒的情況，甚至直接停課放假，部分藥物也因搶購而斷供。

據《鳳凰網》報導，大陸國家流感中心指出，2月13日至19日，南、北方省份流感病毒檢測陽性率繼續上升，全國共報告108 起流感樣病例暴發疫情。報告病例數排名第一的為流行性感冒，超過新冠病毒感染病例，較前一周上升91%。其中甲型H1N1亞型占64%，甲型H3N2佔35%，乙型流感佔1%。

其中，上海、浙江、天津、河南等地均有學校因感染而停課。河南省南陽市某學校的教師表示，22日開始許多學生陸續出現發燒、頭痛的症狀，學校近700人就有快200人出現症狀，主要症狀為發燒到38度以上，最後也有近三分之一的導師感染，目前學校已停課放假。

甲流感染高峰引起新一輪搶藥潮，一款抗病毒藥物奧司他韋（克流感）被搶購一空，陸續在醫院及藥房斷貨。對此，專家表示，任何傳染病都不存在「神藥」，接種流感疫苗才是預防流感最有效的手段。

此外，浙大兒院感染科主任黃麗素表示，最近甲流的病人明顯增多，截至23日上午，共有11個甲流住院患兒，佔比達四分之一。浙大兒院防保科主任陳穎則表示，2月份以來，浙大兒院兩個院區接診甲流患兒數量呈明顯上升趨勢，是1月份的80倍。

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