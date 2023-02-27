今晨8.2℃！　雨區擴大時間曝

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

上班日雨區擴大！中央氣象局觀測，今天（27日）清晨全台最低溫出現在台南市後壁的8.2度。氣象局指出，白天起氣溫逐漸回升；周三晚起東北季風增強，北部及東半部有局部短暫雨。

氣象局持續發布「低溫特報」：

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►今晨至上午低溫區域

【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象局）

氣象局說，今天起大陸冷氣團減弱，清晨各地氣溫仍偏低，台中以北及宜蘭低溫10到12度，其他地區約13到15度，沿海空曠地區及近山區的平地可能會更低一些，白天北台灣高溫回升至18到20度，其他地區普遍回到20度以上，高屏則可以來到23至25度；天氣方面，大台北山區及東半部仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局指出，周二、周三氣溫回升、降雨減少，剩下東半部及大台北山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周三晚起東北季風逐漸增強，周四東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼，各地天氣早晚較涼；周五東北季風稍減弱，北部及東北部白天氣溫略回升；周六東北季風再增強，周日東北季風影響，各地早晚較涼。

氣象局預報，周四至周六北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周日環境轉乾，各地大多為多雲到晴且日夜溫差增加，僅東部及東南部有局部短暫雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

