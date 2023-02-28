228事件76週年紀念追思　張善政：須深刻記取教訓、不能遺忘

▲桃園市長張善政今天下午出席「桃園市228事件76周年紀念追思會」，強調要記取事件教訓與啟示。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（28）日下午出席桃園市228事件76週年紀念追思」活動，張善政致詞時表示，76年前所發生的228事件，是台灣歷史上永遠不能遺忘的不幸日子，隨著時間流逝，當年經歷228事件長輩陸續離開，如同歷史越來越遠，後代卻不能輕易遺忘，要深刻記下事件所帶來的教訓與啟示。

張善政今天下午3時許前往蘆竹區228紀念公園，出席「桃園市228事件76週年紀念追思會」。張善政指出，228事件是台灣歷史上永遠不能遺忘的不幸日子，隨著時間流逝，當年經歷228事件的長輩已陸續離開，如同歷史雖然越來越遠，但後代卻不能輕易遺忘，要深刻記下此事件所帶來的教訓和啟示。

▲桃園市長張善政今天下午出席「桃園市228事件76周年紀念追思會」，在紀念碑前向亡者獻花致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政還說，今年市府的紀念活動，特別安排蘆竹愛樂管弦樂團演出，希望透過音樂弭平228事件帶來的傷痕，尤其最後一首曲子「You Raise Me Up」，讓大家感受到台灣這塊土地養育著所有人民，必須要珍惜這塊土地。

張善政強調，今年追思活動主題是「體會奉獻、感念無限」，提醒我們必須體會228事件帶來的啟示，奉獻每一個人的能力，深刻懷念、哀悼當年無辜離去的長輩，期許大家一起攜手打拚與促進族群和諧，團結一致，讓台灣越來越好。

▲桃園市長張善政今天下午出席「桃園市228事件76周年紀念追思會」，在紀念碑前繫上黃絲帶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善正致詞後及全體與會者默哀1分鐘，隨後與家屬代表等在紀念碑前獻花並追思受難者。張善政最後陪同與會人員聆聽口述歷史研究者陳銘城現場解說桃園228事件相關歷史照片與資料。