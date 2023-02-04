陸2023全國兩會3月登場　李克強籌備最後一次政府工作報告

▲李克強召開大陸國務院第八次全體會議。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國務院總理李克強3日主持召開國務院全體會議，討論擬提請3月召開的十四屆全國人大一次會議審議的政府工作報告。值得注意的是，此次將是李克強任內最後一次政府工作報告，屆時會闡述過去5年的經濟工作成果。

據《新華社》報導，李克強在大陸國務院第八次全體會議上，決定將《政府工作報告（徵求意見稿）》發往大陸各地和中央國家機關有關部門、單位徵求意見。

李克強在會上強調，「過去五年極不尋常、極不平凡」，各地區各部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全國上下砥礪奮進，如期打贏脫貧攻堅戰，如期全面建成小康社會，實現第一個百年奮鬥目標，開啓向第二個百年奮鬥目標進軍新徵程。

李克強接著指出，大陸經濟實力再上新台階、國內生產總值年均增長5.2%，城鎮新增就業年均1270多萬人，新產業新業態新模式快速發展，「人民生活水平不斷提高。」

至於過去一年的工作，李克強表示，面對疫情等超預期因素衝擊，「我們果斷應對，靠前實施既定政策舉措，持續推進供給側結構性改革，及時出台穩經濟一攬子政策和接續措施，針對中小微企業、個體工商戶經營困難加大幫扶，針對有效需求不足多措並舉擴投資促消費，針對就業壓力強化穩崗擴就業，針對輸入性通脹壓力以糧食和能源為重點保供穩價。」

報導指出，大陸國務院現任四名副總理韓正、孫春蘭、胡春華、劉鶴和五名國務委員魏鳳和、王勇、王毅、肖捷、趙克志等出席會議。

據悉，中共二十大召開後，大陸下一場政治重頭戲當屬2023年的全國政協、人大兩會，而召開時間分別為3月4日和3月5日。