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大陸 大陸焦點 特派現場

李克強召開政府工作報告會議　《狂飆》主角張譯獲邀發言

▲▼狂飆,狂飆劇照。（圖／翻攝自微博）

▲電視劇《狂飆》深受好評。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國務院總理李克強6日主持召開座談會，聽取各界人士、基層代表對《政府工作報告（徵求意見稿）》的意見建議。備受關注的是，近期爆紅的電視劇《狂飆》男主角張譯亦作為代表發言。

據《新華社》報導，在6日的座談會上，發展研究中心王微、北京大學姚洋、中國外運公司馮波鳴、寧波艾森飾品公司秦燕北、西安交通大學何雅玲、演員張譯、滑雪運動員徐夢桃、北京門頭溝躍進村衛生室董岩、內蒙古包頭旺企農業合作社趙光9位代表發言，「大家充分肯定過去一年和五年發展成就，並談了建議。」

▼座談會現場。（圖／翻攝自微博）

▲▼狂飆,狂飆劇照。（圖／翻攝自微博）

李克強與會交流，他先是總結了過去一年的工作，認為在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，中國發展取得極為不易的新成就；疫情等超預期因素對經濟帶來嚴重衝擊，及時果斷應對，靠前實施既定政策舉措，推出穩經濟一攬子政策和接續措施，召開全國穩住經濟大盤電視電話會議；施行規模性退稅減稅降費等。

對於過去五年的工作，李克強表示，經濟年均增長5.2%，其中三年受到疫情影響；從十年長週期看，經濟年均增長6.2%、實現中高速增長，居民消費價格年度漲幅沒有超過3%，企業和個體工商戶等從5000多萬戶增加到1.6億多戶。

李克強指出，「我們清醒看到，當前企業特別是消費服務業和中小微企業、個體工商戶困難較多，總需求不足仍是主要矛盾，保持經濟平穩運行面臨諸多風險挑戰和不確定因素。」

▲▼狂飆,狂飆劇照。（圖／翻攝自微博）

▲張譯飾演警察安欣。（圖／翻攝自微博）

中共二十大召開後，大陸下一場政治重頭戲當屬2023年的全國政協、人大兩會，而召開時間分別為3月4日和3月5日，屆時李克強將發表任內最後一次政府工作報告。

按照慣例，大陸國務院總理負責主持《政府工作報告》起草和修改工作，主持召開國務院常務會議、國務院全體會議研究討論《報告》稿，國務院領導人還會通過到各地調研等方式聽取意見建議。

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